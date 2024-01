Tryone Schwanenhals Halterung für das iPad im Test

Mit dem iPad kann man wirklich sehr gut Filme, Serien und mehr schauen. Ich selbst habe das 12,9″ iPad Pro im Einsatz und das Mini-LED Display ist einfach unübertroffen. Auf meiner Haus-Baustelle, wo ich auch mal übernachte, schaue ich abends gerne etwas Fern. YouTube, Netflix, Mediathek oder ähnliches. Obwohl ich einen iPad-Umschlag mit Standfunktion nutze, ist mir das im Bett etwas umständlich. Ich habe mich auf die Suche gemacht und eine Schwanenhals Halterung für das iPad gesucht. Und das ist für das große 12,9″ iPad Pro gar nicht mal so einfach. Gefunden und gekauft habe ich die Tryone Schwanenhals Halterung (Amazon-Link), die auch für das große iPad Pro geeignet ist – zumindest größtenteils.

Geliefert kommt die Halterung in einem kompakten Karton, der Schwanenhals ist schön aufgerollt. Befestigt wird die ganze Haltung über eine verstellbare Klemme, die man einfach auf- und zuschrauben kann. Die Klemme kann maximal 10 Zentimeter aufgeschraubt werden, dicker darf euer Schreibtisch, die Bettkante oder weiteres also nicht sein.

Schwanenhals Halterung für das iPad

Der Schwanenhals selbst ist sehr fix, kann aber entsprechend frei gebogen werden. In der Halterung kann man man den Hals um 360 Grad drehen, allerdings muss man diesen zuerst lösen, in dem man den Hals nach oben zieht. Schiebt man diesen wieder nach unten, ist der Schwanenhals verriegelt.

So sollte man es nicht machen: Lieber den Hals in einer S- oder Z-Form aufwickeln

Im Lieferumfang sind zwei Klemmen mit dabei, für Smartphones und für Tablets. Diese sind für Geräte von 4 bis 13 Zoll geeignet – also auch für mein 12,9″ iPad Pro. Der Praxis-Test zeigt, dass die Halterung gut, aber nicht perfekt ist. Mit 90 Zentimeter ist der Hals relativ lang, allerdings sollte man vor allem bei iPads den Schwanenhals nicht gerade ausfahren, sondern in Ringen wickeln, damit die Stabilität gegeben ist. Dann verliert man aber Reichweite. Ich habe die Halterung am Nachttisch neben dem Bett befestigt und komplett ausgefahren ist die Reichweite gerade okay. Allerdings ist dann das 12,9″ iPad Pro zu schwer und zieht die Halterung nach unten. Wenn man den Hals in Kreisen wickelt, hält alles viel besser, allerdings muss man dann schauen, ob man die gewünschte Position erreichen kann.

Für Smartphones und Tablets geeignet

Das iPad wird in eine einfache Klemme eingespannt, die man an beiden Seiten ausziehen kann. Über ein Kugelgelenk könnt ihr den Winkel nach Belieben einstellen und mit einer Schraube fixieren. Das iPad an der Halterung zu bedienen ist in Ordnung, dann wackelt es aber. Das ist bei so einer Halterung völlig normal. Hat man aber einmal den Inhalt ausgewählt, lässt man einfach die Finger vom iPad und kann den Film, das Video, die Serie und mehr bequem genießen. Dann muss man das iPad nicht mehr umständlich festhalten, sondern kann im perfekten Winkel Medien streamen.

Für mein 12,9″ iPad Pro ist die Tryone Schwanenhals Halterung auf jeden Fall geeignet, allerdings sollte man aufgrund des Gewichts den Hals in Kreisen aufwickeln, um eine bessere Stabilität zu erhalten. Wickelt man den Hals komplett ab, zieht das iPad den Schwanenhals nach unten. Bei kleineren iPads ist das nicht das große Problem, das trifft nur auf das 12,9″ iPad Pro zu.

Tryone Schwanenhals Halterung: Gar nicht mal so teuer

Mit 27,99 Euro ist die Tryone Schwanenhals Halterung erschwinglich. Im Angebot könnt ihr sogar für nur 23,99 Euro zuschlagen. Das Preis-Leistungsverhältnis passt, die Qualität ist gut, die Klemmen selbst eher einfach. Die Handhabung ist sehr einfach, Werkzeug wird hier nicht benötigt. Beim großen 12,9″ iPad Pro müsst ihr beachten, dass die Reichweite nicht ganz so hoch ist, wenn man den Schwanenhals in Kreisen für mehr Stabilität aufspannt. Insgesamt bin ich aber zufrieden und kann die Halterung empfehlen.

Tryone Schwanenhals Tablet Halterung Bett: Tablet Halter 360°Drehbarer Sockel mit 2... 🥇【Verbesserte drehbare Basis】 Das Tryone-Team hat umfangreiche Untersuchungen über die auf dem Markt erhältlichen Schwanenhals ipad Halter...

✨【Zwei Spannzangenoptionen & Kostengünstig】Um sicherzustellen, dass Sie den besten Wert und eine außergewöhnliche Erfahrung erhalten, bieten...