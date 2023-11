Turtle Beach Atom Controller für iPhones ausprobiert

Turtle Beach bietet schon länger einen Game-Controller für Android-Geräte, neu ist nun der Turtle Beach Atom Controller für iPhones (Amazon-Link). Der Controller ist mit dem iPhone 11 und neuer kompatibel, zudem lässt sich das iPhone auch mit einem dünnen Case nutzen. Damit das iPhone perfekt im Controller sitzt, muss man zuvor Klebepads anbringen, die für den perfekten Halt sorgen. Ich habe den Turtle Beach Atom Controller mit meinem iPhone 15 Pro Max ohne Case ausprobiert.

Der Atom Controller besteht aus zwei Teilen, die umgekehrt ineinander geschoben werden können, wenn man sie nicht benötigt oder einfacher transportieren möchte. Bei Gebrauch legt man sein iPhone links und rechts in den Controller und verbindet diesen per Bluetooth mit dem iPhone. Der Atom Controller verfügt über konsolenähnliche Bedienelemente: zwei Joysticks, ein D-Pad, vier Schultertasten und ABXY-Tasten in voller Größe. Durch die ergonomische Form liegt der Controller sehr angenehm in den Händen und einem stundenlangen Spielvergnügen steht nichts im Weg.

Ich spiele gerne Call of Duty Mobile und nutze jeher die Touch-Tasten auf dem Display. Hier habe ich mir ein passendes Button-Layout erstellt und komme damit sehr gut zurecht. Ist nun der Controller verbunden, ist das Display natürlich komplett frei, da ihr die Tasten und Joysticks des Controller nutzt. Bei Ego-Shootern ist solch ein Controller natürlich gold wert, da die Steuerung deutlich vereinfacht wird. Allerdings muss ich auch sagen: Wer von der Touch-Steuerung auf den Controller umsteigt, muss komplett umlernen. Natürlich könnt ihr die Sensitivität und mehr im Spiel einstellen, dennoch gibt es eine komplett neue Gaming-Erfahrung.

Das sieht bei anderen Spielen natürlich anders aus. Der Atom Controller ist mit allen Spielen kompatibel, die Gamecontroller-Support für iOS bieten. Spielt man einfache Jump’n’Run-Spiele oder Puzzles, kann man schnell einsteigen und sofort loslegen, da die Steuerung hier oftmals nicht so komplex ist.

Atom Controller Begleit-App

In der Turtle Beach Atom-App (App Store-Link), die auf meinem iPhone 15 Pro Max nur im Querformat und verzerrt angezeigt wird, könnt ihr zusätzliche Funktionen konfigurieren, die Akkulaufzeit überwachen oder zukünftige Firmware-Updates einspielen. Unter anderem könnt ihr sogenannte Dead Zones konfigurieren. Je größer die Totzone ist, desto weiter kann sich der Stick bewegen, bevor er eine Eingabe registriert. Zusätzlich zeigt die App auch Spiele an, die mit Controller-Support ausgestattet sind. Hat man einmal alle Einstellungen getätigt, wird man die App eher selten nutzen. Dennoch wäre ein modernes und optiertes Erscheinungbild wünschenswert.

Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit

Die Controller verfügen über separate Akkus, die per USB-C aufgeladen werden können. Eine Spielzeit von bis zu 20 Stunden ist möglich, die Ladezeit der Akkus selbst beträgt circa zwei Stunden.

Fazit und Preis

Der Turtle Beach Atom Controller ist ein toller Gamecontroller für iPhones. Er liegt gut in der Hand, die Tasten haben einen tollen Druckpunkt – hier kommt Konsolen-Feeling auf. In mehreren Rezensionen ist zu lesen, dass der Controller zufällig die Verbindung zum Smartphone kappt und so das Spielvergnügen trübt. Mit meinem Controller ist das bisher nicht passiert. Möglicherweise wurde hier schon ein Update ausgespielt.

Mit 89,99 Euro ist der Turtle Beach Atom Controller nicht günstig. Wenn ihr euer Gaming-Erlebnis auf die nächste Stufe heben wollt, macht der Atom Controller aber eine sehr gute Figur.