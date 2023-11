Tim Cook über generative KI: „Wir investieren eine ganze Menge“

Am gestrigen Donnerstag stellten sich die Apple-Führungskräfte den Fragen von Analysten und Investoren im Rahmen einer Telefonkonferenz für das vierte Geschäftsquartal 2023. Apple-CEO Tim Cook wurde gefragt, wie Apple in der Lage sein könnte, generative KI zu monetarisieren. Wie zu erwarten lehnte es der Apple-Chef ab, sich konkret dazu zu äußern, erklärte aber, dass Apple „ziemlich viel“ in KI investiere und dass es Produktweiterentwicklungen geben werde, die generative KI einbeziehe.

Das sind Tim Cooks Kommentare bezüglich generativer KI (via MacRumors):

„Wenn man sich anschaut, was wir mit KI und maschinellem Lernen gemacht haben und wie wir sie eingesetzt haben, sind das grundlegende Technologien, die in jedes unserer Produkte einfließen. Als wir iOS 17 auf den Markt brachten, enthielt es Funktionen wie Personal Voice und Live Voicemail. KI ist das Herzstück dieser Funktionen. Das geht bis hin zu den lebensrettenden Funktionen auf der Apple Watch und dem iPhone, wie Sturzerkennung, Unfallerkennung sowie die EKG-Funktion auf der Watch. Diese wären ohne KI nicht möglich. Wir bezeichnen sie nicht als solche, weil wir sie nach ihrem Verbrauchernutzen benannt haben, aber die grundlegende Technologie dahinter ist KI und maschinelles Lernen. Was die generative KI betrifft, so arbeiten wir natürlich weiter daran. Ich werde nicht ins Detail gehen, weil wir das nicht wirklich tun, aber Sie können sicher sein, dass wir investieren werden. Wir investieren eine ganze Menge. Wir werden es verantwortungsbewusst tun. Sie werden im Laufe der Zeit Produktverbesserungen sehen, bei denen diese Technologien im Mittelpunkt stehen.“

Während der Konferenz gab Tim Cook außerdem an, dass Apple plane, „verantwortungsvoll“ mit der generativen KI-Technologie umzugehen. Zudem deutete er an, dass die Funktionen im Laufe der Zeit eingeführt werden. Aktuelle Gerüchte deuten darauf hin, dass Apple für 2024 einige größere KI-Updates plant, von denen einige generative KI nutzen könnten. Berichten zufolge gibt Apple Milliarden für die Forschung und Produktentwicklung im Bereich der generativen KI aus.