Twinkly: Jetzt mit Benutzerollen und weiteren neuen Funktionen

Twinkly ist vor allem für seine smarten Lichterketten bekannt, mittlerweile bietet der italienische Hersteller aber auch zahlreiche andere Produkte an, die das ganze Jahr über zum Einsatz kommen können. Für deutlich mehr Komfort sorgt jetzt das Update auf Version 3.13.0 der Twinkly-App. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Benutzerrollen.

So könnt ihr ab sofort auch andere Mitglieder des Haushalts einladen und dabei bestimmte Berechtigungen festlegen. Dabei unterscheide Twinkly zwischen den folgende drei Rollen:

Gäste: Geräte ein-/ausschalten, gespeicherte Effekte ändern und abspielen und den Musikmodus steuern

Geräte ein-/ausschalten, gespeicherte Effekte ändern und abspielen und den Musikmodus steuern Benutzer: Alle Berechtigungen eines Gastes mit der Möglichkeit, benutzerdefinierte Effekte zu bearbeiten, zu erstellen und zu speichern

Alle Berechtigungen eines Gastes mit der Möglichkeit, benutzerdefinierte Effekte zu bearbeiten, zu erstellen und zu speichern Installateure: Alle Berechtigungen eines Benutzers mit der Möglichkeit, Gruppen und Zuordnungen zu verwalten

Darüber hinaus können in der Twinkly-App auch mehrere Installationen erstellt werden, um noch einen besseren Überblick über die verschiedenen Geräte zu behalten. „Fasse deine Geräte und Gerätegruppen in einer Installation zusammen und erleichtere so die Organisation ganzer Bereiche deines Zuhauses“, schreibt Twinkly in seinem Newsletter.

Aktuell sind uns keine anstehenden Produktneuheiten von Twinkly bekannt. Sollte sich Hardware-technisch in den kommenden Wochen oder Monaten etwas tun, erfahrt ihr es natürlich von uns.