Twitter: Testlauf für Edge-to-Edge-Design & Fleets eingestellt

Wir kennen das Design bereits von Instagram, nun soll es wohlmöglich auch bei Twitter (App Store-Link) Einzug halten: Ein Edge-to-Edge-Layout, das sich über die ganze Breite des Displays zieht und vor allem bei eingebundenen Bildern und Grafiken mehr Raum für selbige bietet.

Dies fand die Twitter-Nutzerin Jane Manchun Wong heraus, die in der Vergangenheit bereits einige Features und Änderungen aufgedeckt hatte, an denen Twitter gerade arbeitete. Das von ihr entdeckte Twitter-Design weist keine Ränder mehr an den Seiten auf und erinnert daher stark an das auf Fotos und Videos fokussierte Netzwerk Instagram. Die Änderung befindet sich offenbar noch in einem Testlauf.

Twitter is working on a new timeline layout where tweet content takes up the horizontal space more efficiently,

no more margin around the photos! 🎉 pic.twitter.com/6ANE2uCIaB

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 15, 2021