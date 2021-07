Tanken mit Bertha: Aktuell pro Liter wieder 8 Cent sparen

Über die Spritpreis-App Bertha (App Store-Link) habe ich in der Vergangenheit schon mehrfach berichtet. Insbesondere die integrierte Funktion Bertha Pay finde ich spannend. An ausgewählten Tankstellen muss man gar nicht mehr zur Kasse gehen, sondern kann bequem per App bezahlen und bekommt die Quittung weniger später als PDF-Datei per E-Mail zugesandt.

Aktuell könnt ihr beim Tanken mit Bertha Pay wieder ordentlich sparen. Bis zum 6. August um 14:00 Uhr oder bis das Kontingent erschöpft ist gibt es 8 Cent Rabatt pro Liter, den ihr an einer teilnehmenden Tankstellen tankt. Die Aktion gilt bei allen Tankstellen, die Bertha Pay anbieten – mit Ausnahme von Shell. Alle Aktionsbedingungen könnt ihr hier nachlesen.

Ihr könnt sogar mit mehreren Autos oder mehrfach die Tankstelle ansteuern. Es gibt lediglich eine Beschränkung: Pro Jahr dürft ihr mit den Angeboten von Bertha Pay maximal 35 Euro sparen. Bei 8 Cent Ersparnis entspricht das immerhin 437,5 Litern, ein paar Mal solltet ihr also schon günstiger tanken können.

Eine Liste mit allen Tankstellen, die Bertha Pay anbieten, könnt ihr auf dieser Webseite nachschlagen. In der App sind die Tankstellen entsprechend gekennzeichnet und können auch gefiltert werden. Vielleicht habt ihr ja eine Tankstelle bei euch in der Nähe?