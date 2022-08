Ugreen: Höhenverstellbarer iPad-Halter startet mit kleinem Rabatt

Ihr nutzt euer iPad für fast alles? Dann werft einen Blick auf den neuen Ugreen Tablet-Ständer (Amazon-Link), der perfekt für das iPad geeignet ist. Die aus Aluminium gefertigte Halterung kann Tablets mit einer Displaygröße zwischen 4,7″ und 12,9″ aufnehmen – demnach sind alle verfügbaren iPads kompatibel.

Das iPad selbst wird einfach in die Station gestellt. Die Halteplatte kann dabei leicht geneigt werden, um den perfekten Blickwinkel zu finden. Noch praktischer ist die Möglichkeit, dass man den Schaft erweitern und so den Ständer auch in der Höhe verstellen kann. Standardmäßig sind 8,7 Zentimeter normal, ausgefahren wird das iPad auf 10,8 Zentimeter gehalten. Zudem lässt sich der Halter auch zusammenklappen und einfach transportieren.

Der neue Tablet Halter von Ugreen kostet 32,99 Euro, mit dem 3 Euro Gutschein auf der Webseite reduziert sich der Preis aber auf 29,99 Euro.