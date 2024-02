Ultimate Ears reduziert robuste Bluetooth-Lautsprecher

Der Ultimate Ears Boom 3 (Amazon-Link) ist mit 18,4 Zentimeter in der Höhe der kleinste Lautsprecher der Reihe und kann so besonders einfach mitgenommen und transportiert werden. Der 360 Grad Sound liefert einen raumfüllenden Klang mit tiefen Bässen und klaren Höhen. Die Magic-Taste auf der Oberseite ermöglicht das Abspielen, Anhalten und Überspringen von Songs. Boom 3 ist komplett wasserdicht und kann sogar schwimmen. Die Akkulaufzeit liegt bei circa 15 Stunden, aufgeladen wird noch per MicroUSB.

Der Lautsprecher kostet in der schwarzen Ausführung nur 99 Euro, Lila kostet 100 Euro, Rot 102 Euro und Blau 104,48 Euro. Günstiger geht es aktuell nicht.

Ultimate Ears Megaboom 3 für 129 Euro

Die Ultimate Ears Megaboom 3 (Amazon-Link) ist 22,5 Zentimeter hoch und sorgt noch einmal für mehr Wumms. Die Akkulaufzeit beträgt satte 20 Stunden, auch hier gibt es 360 Grad Sound, Bluetooth und mit der PartyUp-Funktion können sogar bis zu 150 Lautsprecher miteinander gekoppelt werden. Megaboom 3 ist wasserdicht und kann schwimmen, auf den Magic Button können auch Playlists gelegt werden, die ihr dann schnell auswählen könnt.

In Schwarz und Blau gibt es den Ultimate Ears Megaboom 3 aktuell für nur 129 Euro statt 199 Euro.

Besonders groß: Ultimate Ears Hyperboom

Der Party-Lautsprecher Ultimate Ears Hyperboom (Amazon-Link) ist nicht mehr rund, sondern eckig. Der Speaker ist 36,4 x 19 x 19 Zentimeter groß und wiegt 5,9 Kilogramm. Ihr könnt Musik via Bluetooth, 3,5mm Klinke oder Optical Audio abspielen. Dank des integrierten, adaptiven Equalizers erkennt Hyperboom die Umgebung und passt die Klangeigenschaften drinnen wie draußen automatisch an, um den Raum mit Sound zu füllen. Über den USB-Anschluss könnt ihr auch euer Smartphone am Lautsprecher aufladen.

Ultimate Ears Hyperboom kostet in der schwarzen Variante nur 292 Euro statt 449 Euro. Die weiße Version ist mit 300 Euro etwas teuerer.

