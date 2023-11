Unser Sandmännchen: Kinder-App startet wieder den beliebten Adventskalender

In vielen bundesdeutschen Haushalten läuft an jedem Abend das Sandmännchen, um die Kleinen auf die Schlafenszeit vorzubereiten. Mittlerweile gibt es die niedlichen Geschichten des Sandmännchens auch in digitaler Form in einer eigenen App für iPhones und iPads: Unser Sandmännchen (App Store-Link). Entwickelt wurde die kostenlose Anwendung von Ahoiii Entertainment, die vielen durch die Fiete-Apps bekannt sein dürften.

Die Sandmännchen-App bietet unter anderem eine kreative Spielwelt, in der man nach Lust und Laune Objekte miteinander kombinieren und mit zahlreichen Gegenständen in der digitalen Puppenstube spielen kann. Zudem gibt es natürlich eine Mediathek, mit der sich aktuelle und ältere Folgen problemlos abspielen lassen, ebenso wie ein Gute-Nacht-Ritual und mehrere Minispiele.

Jeden Tag neue und lustige Überraschungen

Wie in jedem Jahr neu hinzugekommen ist nun wieder der beliebte Sandmännchen-Adventskalender, der mit der nun im App Store vorliegenden Version 37.0.0 Einzug gehalten hat. Ab dem 1. Dezember wird es dann in der App wieder tägliche Geschenke geben, in denen sich lustige Überraschungen für Kinder und Junggebliebene verbergen.

Unser Sandmännchen ist nach wie vor kostenlos im deutschen App Store erhältlich und kann unter iOS und iPadOS 11.0 oder neuer heruntergeladen werden. Für die Installation ist mindestens 335 MB an freiem Speicherplatz notwendig, alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit. Im Durchschnitt wird die Kinder-App im App Store mit sehr guten 4,4 von 5 Sternen bewertet.

A propos Adventskalender: Auch wir starten mit dem 1. Dezember wieder unser jährliches Ritual und verlosen jeden Tag eine Überraschung aus der Tech-Welt für unsere Leserschaft. In diesem Jahr sind unter anderem Dyson, Philips Hue, Nuki und Ecoflow dabei – und einige Apple-Produkte gibt es auch zu gewinnen. Schaut ab dem 1. Dezember einfach rein und macht mit!