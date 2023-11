Outbank: Online-Banking-App verwaltet jetzt auch Versicherungen

Im Laufe des Lebens sammeln sich viele Versicherungen an: Berufsunfähigkeit, Haftpflicht, Unfall, Hundehaftpflicht und viele mehr. Oft werden sie abgeschlossen und laufen dann jahrelang nebenher, während Preiserhöhungen untergehen und nicht genau im Blick behalten werden. Im schlimmsten Fall vergisst man sie sogar komplett.

An diesem Punkt will nun die Online-Banking-App Outbank (App Store-Link) ansetzen. Mit einer neuen Versicherungsfunktion können Nutzer und Nutzerinnen sicherstellen, stets die aktuellsten Versicherungsinformationen in der App parat zu haben. Das Feature ist ab sofort in Outbank in Version 3.10.0 für alle Plattformen, darunter iOS, macOS, Windows und Amazon FireOS verfügbar. Das sind die Kernfunktionen der Versicherungsverwaltung in Outbank:

Sachversicherungen immer aktuell: Sachversicherungen werden, anders als in der Branche üblich, direkt über die Versicherungsanbieter ausgelesen. Das bietet den Vorteil, immer die aktuellsten Daten in der Outbank-App angezeigt zu bekommen.

Sachversicherungen werden, anders als in der Branche üblich, direkt über die Versicherungsanbieter ausgelesen. Das bietet den Vorteil, immer die aktuellsten Daten in der Outbank-App angezeigt zu bekommen. Verständliche Übersicht: Damit ein langes Suchen erspart bleibt, werden kapitalbildende Versicherungen wie bisher in der Kontenliste angezeigt, während Sachversicherungen in der Vertragsübersicht zu finden sind. Über die Versicherungsdetails kann man darüber hinaus entscheiden, ob die monatlichen Vertragsgebühren in der Bilanz der Vertragsübersicht berücksichtigt werden sollen.

Damit ein langes Suchen erspart bleibt, werden kapitalbildende Versicherungen wie bisher in der Kontenliste angezeigt, während Sachversicherungen in der Vertragsübersicht zu finden sind. Über die Versicherungsdetails kann man darüber hinaus entscheiden, ob die monatlichen Vertragsgebühren in der Bilanz der Vertragsübersicht berücksichtigt werden sollen. Aktualisierung nach Wunsch: Die neuen Versicherungskonten können, wie die anderen Konten auch, jederzeit und je nach Anwenderpräferenz, automatisch sowie manuell aktualisiert werden.

Die neuen Versicherungskonten können, wie die anderen Konten auch, jederzeit und je nach Anwenderpräferenz, automatisch sowie manuell aktualisiert werden. Sicherheit ohne Kompromisse: Die Sicherheit und Privatsphäre der Nutzerdaten hat bei Outbank immer oberste Priorität. Outbank sorgt deswegen auch bei dem neuen Vertragsfeature dafür, dass Finanzdaten verschlüsselt und nicht an Dritte weitergegeben werden. Auch eine Datenspeicherung auf externen Servern findet nicht statt.

Weitere Informationen zum neuen Versicherungs-Feature in Outbank gibt es auch in einem ausführlichen Blogbeitrag des Entwicklerteams. Outbank (App Store-Link) lässt sich kostenlos im App Store auf iPhones, iPads und die Apple Watch herunterladen und benötigt zur Installation iOS/iPadOS 14.0 oder neuer sowie rund 138 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Die Finanzierung erfolgt über ein Abo, das zu Preisen ab 3,99 Euro/Monat bzw. 39,99 Euro/Jahr zu haben ist.