Verbraucherzentrale bemängelt: Online-Kündigungen bereiten weiter Probleme

Seit gut einem halben Jahr sollte es eigentlich so einfachen sein: Bei Anbietern, die ihre kostenpflichtigen Laufzeitverträge auch im Internet anbieten, muss es online eine einfache Möglichkeit zur Kündigung geben. Der Kündigungsbutton muss einfach auffindbar sein, ganz egal ob Streaming-Dienst, Zeitungs-Abo oder Strombelieferung.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat jetzt knapp 3.000 Webseiten auf eben diesen Kündigungsbutton hin untersucht und dabei festgestellt, dass bei 72 Prozent der untersuchten Webseiten keine gesetzeskonforme Umsetzung besteht.

„Es ist inakzeptabel, dass noch immer nicht alle Unternehmen den Kündigungsbutton fristgerecht umgesetzt haben. Unternehmen hatten genügend Zeit, sich mit der neuen Rechtslage und deren Auswirkungen auf die Praxis auseinanderzusetzen“, sagt vzbv-Vorständin Ramona Pop.

Manchmal funktioniert der Kündigungsbutton einfach gar nicht

Aber selbst bei den 28 Prozent der Seiten, die bereits einen Kündigungsbutton eingebaut haben, gab es Grund zur Kritik. Mal sind die Buttons nicht korrekt beschriftet oder auch äußerst kundenunfreundlich platziert.

Besonders dreist: Die Verbraucherzentrale hat in der Vergangenheit Meldungen darüber erhalten, das manch ein Kündigungsbutton gar keine Funktion hat, also auch nach dem Klick kein Vertragende erfolgt und noch weiter Geldbeträge vom betreffenden Konto abgebucht wurden. „Andere Verbraucherinnen und Verbraucher schilderten, dass sie keine Kündigungsbestätigung erhielten oder die Kündigung über den Button aufgrund eines technischen Fehlers erst gar nicht versendet werden konnten“, heißt es in dem Bericht.