Video-Pause: Apple TV+, Zeitraffer-Funktion & Sonos-Sound

Auf dem YouTube-Kanal Apple Deutschland findet ihr insgesamt 10 neue Trailer zu Apple TV+ Serien und Filme. Diese enthalten nun eine deutsche Tonspur.

The Morning Show – Offizieller Trailer

SEE – REICH DER BLINDEN – Offizieller Trailer

Die Elefantenmutter – Offizieller Film-Trailer

Helpsters – Das Monsterquartett – Offizieller Teaser-Trailer

Vier Freunde und die Geisterhand – Offizieller Teaser-Trailer

Dickinson – Offizieller „Afterlife“ Trailer

For All Mankind – Offizieller First-Look-Trailer

Snoopy im All – Offizieller Trailer

Truth Be Told – Der Wahrheit auf der Spur

Servant – Offizieller Trailer

Zeitraffer in der Kamera-App

Im folgenden Video erklärt Apple, wie ihr ein Zeitraffer-Video aufnehmen könnt. Folgende Tipps gibt es:

Sonos: Inventing Brilliant Sound

In einem neuen Video zeigt Sonos, was man alles tut, damit am Ende ein toller Sound entsteht. Man arbeitet mit Ingenieuren, Produzenten und Co zusammen, um einen guten Sound abliefern zu können. Wie die Prozesse ablaufen, seht ihr folgend.