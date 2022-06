Videovergleich: M2-MacBook Pro vs. M1-MacBook Pro

Apple hat in der letzten Woche die aktualisierte Version des 13-Zoll-MacBook Pro veröffentlicht, die mitsamt des neuen M2-Prozessors zu Preisen ab 1.599 Euro im Apple Online Store erhältlich ist. Als erstes veröffentlichtes Modell mit Apples neuem M2-Chip hat das Team von MacRumors die Neuerscheinung ausprobiert und sie auch gleich mit dem Vorgänger, dem MacBook Pro mit M1-Chip, verglichen.

Für den Videovergleich verwendete das MacRumors-Team das 13-Zoll M2 MacBook Pro der Einstiegsklasse mit 8 GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB-SSD. Das Modell wurde mit dem 13-Zoll M1 MacBook Pro der Einstiegsklasse mit 8 GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB-SSD verglichen – also ein direkter und fairer Vergleich zwischen dem neuen Gerät und seinem Vorgänger. Designtechnisch gibt es keine Unterschiede, da Apple das Gehäuse und die internen Komponenten – bis auf den Wechsel vom M1- zum M2-Chip – beibehalten. Beide MacBooks verfügen auch über eine Touch Bar und nutzen USB-C statt MagSafe zum Aufladen.

„Der M2-Chip im MacBook Pro verfügt über eine 8-Kern-CPU, eine 10-Kern-GPU und Unterstützung für bis zu 24 GB Arbeitsspeicher, während der M1-Chip eine 8-Kern-CPU, eine 8-Kern-GPU und bis zu 16 GB Arbeitsspeicher enthält. Nebenbei bemerkt: Obwohl das Basisgerät mit 8 GB ausgeliefert wird, ist es fast immer eine gute Idee, auf mindestens 16 GB aufzustocken, um die Leistung zu verbessern.

Was die CPU-Leistung betrifft, so übertrifft der M2 den M1. Obwohl es sich immer noch um eine 8-Kern-CPU handelt, sind die Single-Core-Geschwindigkeiten laut Geekbench bis zu 12 Prozent höher als beim M1, während die Multi-Core-Ergebnisse bis zu 20 Prozent höher ausfallen können. In unseren eigenen Tests konnten wir unterschiedlichere Ergebnisse mit einer achtprozentigen Verbesserung bei der Single-Core-Leistung und einer 12-prozentigen Verbesserung bei der Multi-Core-Leistung feststellen.

Was die GPU-Leistung angeht, so ist das M2 deutlich schneller als das M1, da es über zwei zusätzliche Kerne verfügt. Die Geekbench Metal-Scores waren beim M2 um 35 Prozent besser, und bei den 3DMARK-Benchmarks für die Bildwiederholrate erreichte das M2 40 Bilder pro Sekunde, während das M1 auf 29 Bilder pro Sekunde kam.“