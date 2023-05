VOCOlinc: Überarbeiteter Luftbefeuchter mit HomeKit für 53,99 Euro vorbestellen

Update am 30. Mai: Der neue VOCOlinc Luftbefeuchter mit HomeKit kann jetzt bei Amazon mit 40 Prozent Rabatt vorbestellt werden und kostet so nur 53,99 Euro (Amazon-Link) statt 89,99 Euro. Aktiviert den Gutschein auf der Produktseite. Die Auslieferung erfolgt Ende Juni.

Original: Der Smart-Home-Anbieter VOCOlinc hat seinen HomeKit-fähigen Luftbefeuchter verbessert, der demnächst in Deutschland vorgestellt werden soll. Das neue Modell heißt Smart Cool Mist Humidifier und ist bereits bei Amazon gelistet.

Der neue Luftbefeuchter von VOCOlinc ähnelt in Abmessung und Fassungsvermögen seinem Vorgänger. Auch in der neuen Ausführung ist ein Wassertank mit 2,5 Litern Fassungsvermögen verbaut. Neu ist, dass der Luftbefeuchter nun über drei statt zwei Leistungsstufen verfügt. Auch ein erweitertes Bedienfeld an der Vorderseite des Geräts wurde eingebaut, über das der Timer gesteuert werden kann.

Herstellerangaben zufolge soll der Smart Cool Mist Humidifier für Räume mit einer Größe von bis zu 40 Quadratmetern geeignet sein. Ob das wirklich stimmt, müsste ein Praxistest zeigen.

Wird der Luftbefeuchter im Automatik-Modus betrieben, wird er nur dann aktiv, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum zu stark absinkt.

Preis vermutlich noch nicht final

Der Preis des neuen Luftbefeuchters wird bei Amazon derzeit mit etwa 114 Euro angegeben. Einschätzungen zufolge dürfte dies aber nicht der endgültige Preis sein. Angenommen wird, dass das Modell für etwa 70 Euro hierzulande verkauft werden wird.