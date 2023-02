Vonmählen Backflip Mag: Neuer Magnetring für MagSafe-kompatible iPhones

Wer ein neueres iPhone ohne Schutzhülle nutzt, wird beizeiten mit den glatten Oberflächen des Geräts auf Probleme stoßen, wenn es sicher in der Hand gehalten werden soll. Auch das Aufstellen des Geräts wird ohne zusätzliches Zubehör wie ein klappbares Folio Case durchaus schwierig. Kompakt und sicher geht es daher beim neuen Vonmählen Backflip Mag zu, einer flexibel einsetzbaren magnetischen iPhone-Halterung, die mit allen MagSafe-fähigen Geräten und Hüllen kompatibel ist.

Mit der magnetischen Handy-Halterung Backflip Mag lässt sich das iPhone nicht nur sicher in der Hand halten, sondern dank der Stativfunktion auch bequem aufstellen, am Bildschirmrand des Laptops aufstecken, oder mithilfe des Vonmählen Dots überall dort magnetisch befestigen, wo es benötigt wird. Backflip Mag ist besonders schlank und unauffällig, wird via integrierten Magneten an MagSafe-fähigen Geräten angebracht und ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Alle Fakten der Neuerscheinung im Überblick:

Kompatibel mit allen MagSafe-fähigen Handyhüllen und iPhone-Modellen ab Generation 12

Haftet dank kraftvoller Magnete fest und sicher am Smartphone

Intuitive und schnelle Anbringung

Ultraflaches minimalistisches Design

Integrierte Stativfunktion

Geeignet für sowohl Links- als auch Rechtshänder

Gewährt sicheren Halt des Smartphones

Maße und Gewicht: L 56 mm x B 56 mm x H 8 mm | 23 g

Die Backflip Mag-Halterung ist ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß für 29,99 Euro bei Amazon erhältlich.