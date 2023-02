Apple Arcade: Das sind die Neuerscheinungen im Februar

In jedem Monat wird das Spiele-Abo von Apple, Apple Arcade, um neue Titel erweitert. Auch im Februar warten einige spannende Neuerscheinungen auf Spieler und Spielerinnen. Apple Arcade lässt sich weiterhin zum Preis von 4,99 Euro/Monat buchen und erlaubt dann den unbegrenzten Zugriff auf über 200 Spiele, die ohne Werbung, In-App-Käufe oder weitere Abonnements auskommen. Für Februar 2023 sind vier Neuerscheinungen geplant, die wir euch nachfolgend in aller Kürze vorstellen.

Castle Crumble

Gamer können sich auf dieses Spiel vom Spire Blast-Entwicklerteam freuen, bei dem das Ziel klar ist: Die Schlösser müssen fallen. Mit mächtigen Explosionen und mystischen Zaubern zerschmettert man Forts der Antike, des Mittelalters, der Azteken und vieler anderer Zeitalter und Reiche und kann zum Helden in entlegenen Fantasiereichen werden. Das Spiel wird von Orbital Knight in den App Store gebracht und ist ab Freitag, dem 3. Februar 2023 erhältlich.

Riptide GP: Renegade+

Als Hydrojet-Fahrer, der hintergangen und aus der Riptide GP-Liga ausgestoßen wurde, müssen Spieler:innen jetzt illegal auf den Wasserstraßen der Stadt, den überfluteten Ruinen und den stampfenden Maschinen in der Fabrik Rennen fahren, um ihren Ruf und ihren Titel wiederherzustellen. Mit packenden Rennstrecken voller Abkürzungen, Geheimnisse und interaktiver Hindernisse ist Riptide GP: Renegade+ das Action-Arcade-Wasserrennspiel für eine neue Generation. Die Neuerscheinung stammt von Vector Unit und wird ab Freitag, dem 10. Februar 2023 veröffentlicht.

Farmside

Diese wunderschöne und entspannende Landwirtschaftssimulation bietet eine Fülle von Anpassungsmöglichkeiten, mit denen man seinen Traumbauernhof nach seinen Vorstellungen gestalten kann. Farmside ist das erste Spiel von Team17 USA nach der Übernahme des Indie-Mobile Gamel-Publishers The Label im vergangenen Jahr. Verantwortlich für das am Freitag, den 17. Februar 2023 erscheinende Spiel ist das Entwicklerteam von Team 17 USA.

Lifeline+

Geschrieben von Dave Justus, dem Autor der Fables: Das erfolgreiche Text-Adventure mit Millionen an Fans auf der ganzen Welt ist jetzt auch bei Arcade erhältlich. Apple Arcade-Gamer können sich darauf freuen, sich mit Taylor im Weltall zu verirren und sich zusammen in der tödlichen Welt von Lifeline zurechtzufinden. Am Freitag, den 23. Februar 2023 können sich Spieler und Spielerinnen auf das Text-Game von 3 Minute Games freuen.

Im Laufe des Monats gibt es außerdem spannende Updates für beliebte Spiele im Katalog darunter brandneue Levels für Cut the Rope Remastered, eine völlig neuen Geschichte zum Valentinstag in Episode XOXO, ein neuer Einzelspieler-Abenteuer-Modus in PAC-MAN Party Royale und neuen Kleidungs- und Schmuckoptionen sowie einem neuen Geheimnis, das es in Wylde Flowers zu lüften gilt.