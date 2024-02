Warframe: Online-Actionspiel mit Cross-Plattform-Feature neu für iOS

Nach langem Warten ist Warframe (App Store-Link) auch in der Mobilversion weltweit für iOS und iPadOS erschienen. Ursprünglich wurde das Spiel mitsamt einer CrossPlay- und Cross-Progression-Funktion im Jahr 2021 enthüllt.

Warframe Mobile debütiert zunächst nur für iOS, soll aber zu einem späteren Zeitpunkt nach einigen Tests im Laufe des Jahres auch für Android erscheinen. Neben der heutigen Veröffentlichung bestätigt eine neue Warframe Mobile-FAQ verschiedene Funktionen, und was Spieler und Spielerinnen bereits zum Start erwarten können.

„Erwacht als unaufhaltsamer Krieger und kämpft an der Seite eurer Freunde in diesem handlungsorientierten Free-to-Play Online-Actionspiel. Konfrontiert sich bekämpfende Fraktionen in einem ausgedehnten Ursprungssystem, während ihr der mysteriösen Lotus folgt, euren Warframe auflevelt und ein Arsenal an zerstörerischer Feuerkraft aufbaut. Entwickelt euer wahres Potenzial in riesigen offenen Landschaften, in diesem genreprägenden Third-Person-Shooter.“