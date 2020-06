watchOS 7: Force Touch wird nicht mehr unterstützt

Am Montagabend wurde im Rahmen der WWDC-Keynote auch das neue watchOS 7 vorgestellt. Wir haben dazu alle großen Neuerungen, darunter ein Schlaftracking, neue Workouts, zusätzliche Watchfaces und Erinnerungen zum Hände waschen, bereits in einem kleinen Artikel zusammengefasst. Was nicht während der Keynote erklärt wurde: Mit watchOS 7 wird Apple auch die Force Touch-Geste auf der Apple Watch abschaffen. Gleichzeitig bedeutet das wohl auch, dass die neue Generation der Apple Watch, Series 6, über dieses Feature nicht mehr verfügen wird.

Force Touch lässt sich unter watchOS 6 dazu nutzen, um versteckte Menüs aufzurufen, beispielsweise eine Option, um Nachrichten zu löschen oder das aktuelle Watchface zu editieren. Unter watchOS 7 wird es die Gesten, bei der mit dem Finger länger Druck auf das Display ausgeübt wird, nicht mehr geben. In einem Dokument für Entwickler heißt es von Seiten Apples:

“Festes Drücken und langes Drücken: In Versionen von watchOS vor watchOS 7 konnten Benutzer fest auf das Display drücken, um beispielsweise das Zifferblatt zu ändern oder ein verstecktes Menü anzuzeigen, das als Force Touch-Menü bezeichnet wird. In watchOS 7 und neuer machen System-Apps zuvor ausgeblendete Menüelemente in einem verwandten Bildschirm oder einem Einstellungsbildschirm zugänglich. Wenn Sie früher eine Geste mit langem Drücken unterstützt haben, um ein verstecktes Menü zu öffnen, sollten Sie die Menüelemente an eine andere Stelle verschieben.”

In der watchOS 7-Betaversion wird dieses neue Prinzip bereits bei einigen nativen Anwendungen umgesetzt. So muss nun der Wechsel der Kalender-Ansicht nun in den Einstellungen erfolgen, das Editieren des Zifferblatts kann in watchOS 7 mit einem längeren Drücken eingeleitet werden. iPhone-User wird dieses Vorgehen bekannt vorkommen: 2018 ersetzte Apple bereits mit dem iPhone XR die 3D Touch-Funktion mit Haptic Touch. Auch in neueren iPhone-Modellen wird mittlerweile so verfahren. In wie weit sich die Abschaffung von Force Touch auf die neuen Apple Watch-Modelle auswirken wird, werden wir wohl bei der Vorstellung von Series 6 im Herbst erfahren.

Habt ihr Force Touch auf der Apple Watch häufiger verwendet? Werdet ihr das Feature vermissen? Wir sind gespannt auf eure Kommentare zu diesem Thema.