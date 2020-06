WWDC Recaps: Was passiert auf der Entwickler-Konferenz

Die WWDC verbinden die meisten von uns wohl mit der Keynote, mit der uns Apple am Montag beglückt hat. Dort wurden alle wesentlichen Neuheiten vorgestellt. Doch das ist längst nicht alles, was auch diese besondere Ausgabe der Entwickler-Konferenz zu bieten hat. Für Entwickler gibt es seit Dienstag weitaus mehr Informationen.

Über die Developer-App kann man an zahlreichen Online-Session teilnehmen und weiterführende Informationen abrufen, um die neu angebotenen Funktionen und Techniken von Apple besser zu verstehen.

Einen kleinen Überblick darüber, was in dieser Woche noch alles auf der WWDC passiert, liefert Apple in kleinen Videos, die maximal zwei Minuten lang sind. Jeden Tag werden die Highlights zusammengefasst und geben auch normalen Nutzern einen Eindruck davon, was Apple alles für seine Entwickler tut.

Die ersten zwei Episoden des WWDC20 Recaps sind bereits online verfügbar, wir haben die beiden Videos für euch eingebettet: