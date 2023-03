watchOS 9.4: Rekalibrierungs-Feature könnte Akkulaufzeit verbessern

Die Akkuleistung der Apple Watch 6 in der Modellgröße 44 mm kann sich aufgrund eines Rekalibrierungsprozesses, der im kommenden watchOS 9.4-Update enthalten ist, entweder verbessern oder auch verschlechtern. Apple hat bereits bestätigt, dass das watchOS 9.4-Update den Akku der 44 mm-Apple Watch 6 zum ersten Mal kalibrieren wird.

Durch den Kalibrierungsvorgang wird sich die Akkulaufzeit möglicherweise verbessern, es kann aber auch dazu führen, dass sie verkürzt werden wird. Letzteres ist aber eher unwahrscheinlich. Die Rekalibrierung wird automatisch nach der Installation des Updates starten, und das nur beim 44 mm-Modell der Apple Watch Series 6. Andere Modelle von Apples Smartwatch werden nicht betroffen sein.

In einem aktualisierten Support-Dokument auf der Apple-Website, das von MacRumors entdeckt wurde, wird erklärt, dass es dem Betriebssystem durch die Neukalibrierung der maximalen Kapazität und der Spitzenleistung ermöglicht, den Ladezustand des Akkus in Zukunft genauer zu schätzen. Im Support-Dokument heißt es:

„Apple Watch Series 4 und Series 5 werden nach dem Update auf watchOS 9.0 neu kalibriert und schätzen dann die maximale Batteriekapazität genauer. Die Apple Watch Series 6 (44 mm) wird diese Neukalibrierung nach dem Update auf watchOS 9.4 durchführen.“

Der Prozess der Neukalibrierung kann einige Wochen in Anspruch nehmen. Solltet ihr also eine Apple Watch der sechsten Generation in der 44 mm-Größe nutzen und Probleme mit der Akkulaufzeit haben, kann es durchaus sein, dass das kommende Update auf watchOS 9.4 hier Abhilfe schaffen wird. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Apples Software Geräteakkus rekalibriert: iOS 15.4 zum Beispiel enthielt eine Akku-Rekalibrierungsfunktion für die iPhone 11-Reihe.