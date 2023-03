Kimono Cats: Niedliche Jahrmarkt-Spiele als Neuerscheinung bei Apple Arcade

In jeder Woche gibt es Updates und komplette Neuerscheinung für die Spiele-Sammlung Apple Arcade. Das Abo lässt sich weiterhin zum Preis von 4,99 Euro/Monat buchen und erlaubt den Zugriff auf mittlerweile mehr als 200 Games, die ohne weitere Zukäufe oder Einschränkungen wie In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements auskommen.

In dieser Woche begrüßt Apple Arcade das neue Spiel Kimono Cats (App Store-Link), das sich ab sofort auf iPhones, iPads, das Apple TV und den Mac herunterladen lässt. Die Neuerscheinung ist rund 197 MB groß, benötigt iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS11.0 oder neuer, und kann auch in deutscher Sprache gespielt werden. Ebenfalls möglich ist die Nutzung eines kompatiblen Game-Controllers.

„Kimono Cats ist ein charmantes, leicht zu spielendes Spiel für alle Altersgruppen. Wähle deine Hauptkatze und eine Begleitkatze aus und gehe durch ein japanisches „Matsuri“-Festival, um deine Begleiterin glücklich zu machen. Wirf Pfeile auf sich bewegende Blasen, um deinem Begleiter ein Geschenk von einem Stand zu geben, spiele ein Minispiel oder treffe Figuren.“

So berichtet Apple im App Store zu Kimono Cats. Im Spiel lassen sich zudem Münzen verdienen, um auf dem Weg zu neuen Gebieten voranzukommen, in denen es neue Dinge zu entdecken gibt. Mit Münzen lassen sich auch Häuser, Läden und dekorative Gegenstände kaufen, um ein eigenes Dorf zu gestalten und zu bauen. Man kann sich um sein Dorf kümmern und die Dörfer anderer Spieler und Spielerinnen besuchen, um Bonusmünzen zu verdienen und Geschenke, Nachrichten und Stempel in ihren Gästebüchern zu hinterlassen.

Kimono Cats lässt sich sowohl online, als auch offline spielen und wird komplett im Porträtmodus des iPhones oder iPads absolviert. Die im Spiel vorhandenen Minigames erinnern entfernt an die kleinen Aufgaben, die man in Multiplayer-Games wie Mario Party zu absolvieren hat. Sie sind leicht zu erlernen, haben aber kleine Tücken. Aufgrund des niedlichen Comicstils und des eher simpel gestalteten Gameplays ist Kimono Cats wohl vor allem für ein jüngeres Publikum gedacht – mir persönlich war das Spiel bereits nach mehreren Minuten schlicht und ergreifend zu langweilig.