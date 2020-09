What The Golf: Grandios verrücktes Spiel erhält neue Level

Mit dem Spiele-Abonnement Apple Arcade erhält man für 4,99 Euro im Monat Zugriff auf mehr als 100 Spiele. An eines davon erinnere ich mich auch rund ein Jahr nach dem Launch noch gerne zurück: What The Golf (App Store-Link). Kaum ein anderes Spiel aus dem App Store ist so verrückt gestaltet, wie dieser Titel.

Solltet ihr What The Golf auch so verschlungen haben, wie es bei mir der Fall war, gibt es jetzt gute Nachrichten für euch: Die Entwickler haben mit dem Update auf Version 1.09 neue Inhalte hinzugefügt.

Unter anderem gibt es ein sportliches Sport-Special, bei dem der Golfsport mal wieder neu definiert wird. Ihr könnt euch auf die folgenden verrückten Sachen freuen, wie uns die Entwickler in der Update-Beschreibung wissen lassen:

Nimm an komplett verrückten Sportversionen teil!

Noch mehr Golffußball … Anscheinend ist Fußball doch ein Sport.

Golfe mit einem Golfer, der als Hai verkleidet ist.

Golf mit einem Läufer.

Golf mit Pfeilen.

Vielleicht kannst du sogar mit einem Pferd Golf spielen!

Falls euch das nicht reicht, findet ihr im Hauptmenü noch einen weiteren Spielmodi. In „Fordere mich heraus“ gibt es ein Paket mit neuen Leveln, in denen man den Weg vom Wohnzimmer bis zur Bestenliste bestreiten muss. Die Entwickler selbst haben einen Highscore von 51 vorgelegt – könnt ihr ihn unterbieten?