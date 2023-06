WhatsApp: Unbekannte Anrufer stummschalten und neuer Datenschutz-Check

Der WhatsApp Messenger (App Store-Link) führt zwei neue Funktionen ein, die den Fokus auf das Thema Datenschutz legen. Fortan könnt ihr in den Einstellungen eine Option aktivieren, damit Anrufe von Unbekannt stummgeschaltet werden, um sich besser vor Spam und Scams zu schützen. Die Anrufe werden zwar in der Anrufliste angezeigt, falls es sich um eine wichtige Person handelt, es erfolgt aber kein Klingeln auf dem Telefon. Die Funktion wird derzeit ausgerollt und ist dann in den Einstellungen → Datenschutz zu finden.

Der neue Datenschutz-Check

Der neue Datenschutz-Check dient als Information und zeigt auf, welche Datenschutz-Funktionen WhatsApp bietet. Schritt für Schritt wird man durch die wichtigsten Privatsphäre-Einstellungen geführt und kann dann für sich selbst das passende Schutzniveau wählen.

WhatsApp schreibt: