Withings BeamO: 4-in-1 Gesundheits-Tracker für Zuhause

Das französische Unternehmen Withings ist schon länger bekannt für seine smarten Geräte im Bereich des Gesundheits- und Fitness-Trackings. Auf der diesjährigen CES hat der Hersteller nun mit „BeamO“ einen neuen Gesundheits-Tracker vorgestellt, mit dem Nutzerinnen und Nutzer zu Hause ihre Körpertemperatur sowie die Herz- und Lungenfunktionen checken können. Im Sommer soll BeamO auf dem Markt kommen.

BeamO ist ein Tracker, der sowohl für den Privatgebrauch als auch für die Telemedizin konzipiert wurde. Nutzerinnen und Nutzer können mit dem smarten Gerät sowohl ihre Körpertemperatur und den Sauerstoffgehalt des Blutes überprüfen, als auch Herz- und Lungentöne mithilfe eines kontaktlosen Stethoskops aufzeichnen und mittels 1-Kanal-EKG Anzeichen für Vorhofflimmern erkennen lassen.

BeamO selbst ist dabei kleiner als ein übliches Smartphone und soll die jeweiligen Check-Ups innerhalb einer Minute durchführen können. Das Gerät verfügt über zwei Elektroden, die an der Seite angebracht sind. Über diese wird die Sauerstoffsättigung des Blutes gemessen und gleichzeitig das EKG durchgeführt, wenn die Anwender das Gerät in die Hand nehmen.

Die Messung der Temperatur erfolgt kontaktlos. Dazu müssen Nutzende das Gerät für besagte Minute an ihre Schläfe halten. Will man die eigene Herz- und Lungenaktivität prüfen, muss man BeamO an die Brust halten. Mittels Schallwellen werden die entsprechenden Werte erfasst.

Alle Messdaten werden in der Withings-App gespeichert. Dabei ist es möglich, eine eigene Gesundheitsakte anzulegen und diese auch mit der oder dem behandelnden Ärztin bzw. Arzt zu teilen. Insbesondere die Interpretation der Herz- und Lungentöne sollte dabei allerdings nur von einem Arzt oder einer Ärztin vorgenommen werden.

Voraussichtlich ab Sommer erhältlich

BeamO soll laut Planung im Sommer diesen Jahres auf den Markt kommen. Da das Produkt aber zunächst von der amerikanischen Arzneimittelbehörde zugelassen werden und auch ein CE-Siegel erhalten soll, kann sich das Veröffentlichungsdatum noch verschieben, sollten die beiden Organisationen ihre Prüfung nicht rechtzeitig abschließen. Erhältlich soll BeamO dann zum Preis von 249,95 Euro sein. Dabei kann ein BeamO von bis zu acht Personen verwendet werden. Eine Mehrfachnutzung innerhalb der Familie ist also möglich.