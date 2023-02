WOW: Filme und Serien für 7,49 Euro pro Monat streamen

Vor gut zwei Wochen gab es bereits ein Angebot rund um den Streaming-Anbieter WOW, der bis vor einiger Zeit noch unter dem Namen Sky Ticket bekannt war. Für das Angebot „Filme und Serien“ hat man knapp unter 7 Euro bezahlt. Nun gibt es eine neue Aktion.

Anlässlich des Valentinstags bekommt ihr die beiden Pakete im Bundle für 7,49 Euro statt 14,98 Euro pro Monat (zum Angebot). Der günstigere Preis gilt für die ersten sechs Monate. Aus meiner Sicht ein faires Angebot, denn das Portfolio von WOW kann sich wirklich sehen lassen.

Die beliebtesten Filme bei WOW

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

Spider-Man: No Way Home

Jurassic World: Ein neues Zeitalter

The Batman

Top Gun: Maverick

Alle fünf Filme gibt es bei iTunes noch nicht zum Ausleihen. Der Kauf würde weit mehr als 70 Euro kosten, während ihr für das halbe Jahr WOW gerade einmal knapp 45 Euro bezahlt.

Die beliebtesten Serien bei WOW

The Last of Us

Game of Thrones

House of the Dragon

The Good Doctor

The White Lotus

Auch hier kann sich das Angebot für den Preis durchaus sehen lassen. Dazu gesellen sich zahlreiche Klassiker wie Sex and the City, True Blood oder Two and a half Men. Ansehen könnt ihr die Inhalte auf iPhone, iPad, Apple TV, Mac oder einem von vielen weiteren unterstützten Geräten.