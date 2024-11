Zepp App: Amazfit-Begleit-App in Version 9 erschienen

Wer eine Smartwatch des Herstellers Amazfit nutzt, beispielsweise die auch schon von uns vorgestellte Amazfit GTS 4 oder die im September dieses Jahres präsentierte Amazfit T-Rex 3, setzt zur Auswertung der aufgezeichneten Daten auf die hauseigene App des Herstellers, Zepp (App Store-Link).

Und genau diese App wurde kürzlich mit einem größeren Versions-Update sowie zwei kleineren Bugfix-Aktualisierungen versehen. Ab sofort steht die Zepp-App für iOS in Version 9.x im deutschen App Store zum Download bereit, wo sie neben iOS 14.0 oder neuer auch mindestens 496 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung.

Die Einführung der verbesserten Zepp App 9 „vereinfacht den Zugriff auf Daten und Dienste“, berichtet Amazfit zum großen Versions-Update. „Gleichzeitig hilft sie Amazfit-NutzerInnen, personalisierte Einblicke in Sport und Gesundheit zu erhalten und noch fundiertere Entscheidungen zu treffen.“

Die rasante Entwicklung des Amazfit-Ökosystems mit zahlreichen Smartwatches und dem intelligenten Helio Ring ermöglicht den Zugang zu neuen Sport- und Gesundheitsparametern. Dieses Mehr an Parametern hat nun dazu geführt, dass die Zepp-Anwendung selbst ein Update erhält. Die neue Gestaltung soll dafür sorgen, dass der Wechsel zwischen den einzelnen Ansichten reibungslos und das Lesen der Daten einfach und konsistent funktioniert.

Das sind die Neuerungen:

Verbesserte Benutzeroberfläche: Die neue, optimierte Benutzeroberfläche bietet farbcodierte Statistiken, tägliche Momentaufnahmen und Trendanalysen für eine nahtlose Navigation und ein verbessertes Datenverständnis. User können auf der Startseite auf einen Blick ihre besten Ergebnisse erfassen und auf detaillierte Seiten zugreifen, um ein tieferes Verständnis für ihre tägliche Fitness zu erhalten.

Die neue, optimierte Benutzeroberfläche bietet farbcodierte Statistiken, tägliche Momentaufnahmen und Trendanalysen für eine nahtlose Navigation und ein verbessertes Datenverständnis. User können auf der Startseite auf einen Blick ihre besten Ergebnisse erfassen und auf detaillierte Seiten zugreifen, um ein tieferes Verständnis für ihre tägliche Fitness zu erhalten. Anstrengung: Basierend auf der Erholung und Fitness wird ein täglicher personalisierter Belastungswert festgelegt, der die Benutzer und Benutzerinnen dazu anregt, ihre Fitnessziele optimal zu erreichen. Er wird täglich dynamisch angepasst und bietet gezielte Trainingsempfehlungen zur Maximierung der Fitnessleistung.

Basierend auf der Erholung und Fitness wird ein täglicher personalisierter Belastungswert festgelegt, der die Benutzer und Benutzerinnen dazu anregt, ihre Fitnessziele optimal zu erreichen. Er wird täglich dynamisch angepasst und bietet gezielte Trainingsempfehlungen zur Maximierung der Fitnessleistung. Dashboard Herzgesundheit: Das Dashboard Herzgesundheit bietet einen detaillierten Überblick über die wichtigsten kardiovaskulären Messwerte, einschließlich Herzfrequenz, Ruheherzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität sowie Blutsauerstoff- und Blutzuckerspiegel, und vermittelt ein tiefgreifendes Verständnis der kardiovaskulären Fitness.

Die aktualisierte Zepp-App wird darüber hinaus auch weitere Funktionen für die KI-basierten Dienste Zepp Aura und Zepp Coach anbieten. Der Zepp Aura Premium Service beispielsweise soll beim Einschlafen und Entspannen helfen, indem biometrische Daten in Echtzeit an die App gesendet werden. Basierend auf den gesendeten Daten moduliert Zepp Aura die Klänge entsprechend und versetzt die Benutzer und Benutzerinnen in einen Entspannungszustand. Der Zepp Coach bietet umfassende Einblicke in die Fitness, einschließlich wöchentlicher und monatlicher Fitnessberichte und detaillierter Trainingsanalysen. Zudem gibt es Zugang zum Zepp Coach Chat, der maßgeschneiderte Antworten auf fitnessbezogene Fragen liefert.

Das Update auf Version 9.x von Zepp kann kostenlos für alle Nutzer und Nutzerinnen im deutschen App Store bezogen werden. Bei mehr als 33.400 Bewertungen im App Store erhält die Amazfit-Begleit-App aktuell sehr gute 4,4 von 5 Sterne von den Usern.