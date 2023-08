Zertifiziertes MagSafe-Zubehör: ESR mit neuem 15W-Auto-Ladegerät

Bisher war der Zubehör-Markt für MagSafe-Zubehör vor allem mit Accessoires überschwemmt, die zwar „MagSafe-kompatibel“ waren, aber lediglich eine Ladeleistung von maximal 7,5 Watt anboten. Nach und nach erscheinen aber nun immer mehr Produkte, die echtes und zertifiziertes MagSafe mit der vollen Leistung von 15 Watt liefern, darunter auch das mittlerweile bekannte 3-in-1 Tischladegerät 737 MagGo Charger von Anker (Amazon-Link).

Nun meldet sich auch der hier im Blog wohlbekannte Zubehör-Hersteller ESR mit einem zertifizierten MagSafe-Ladegerät fürs Auto an, das über eine Ladeleistung von 15 Watt verfügt. Das für die Lüftung konzipierte Ladegerät ist in dunkelgrauer Farbe erhältlich und will nicht nur ein iPhone 14 Pro deutlich schneller als andere Produkte aufladen, sondern auch für ein kühles Smartphone, vor allem bei der Navigation und an heißen Tagen, sorgen.

Das sind die technischen Features des ESR-Auto-Ladegeräts:

15W Schnellladung: Das offiziell zertifizierte MagSafe-Laden und die CryoBoost-Handykühlungstechnologie sorgen zusammen dafür, dass dein Handy kühl bleibt und die Ladegeschwindigkeit maximal ist

Bleibt kühler: Der CryoBoost-Handykühlventilator und innovative wärmeableitende Komponenten halten dein Handy beim Laden angenehm kühler und schützen deinen Akku

Power in a Snap: Magnete richten dein Handy automatisch am Ladegerät aus, um das Aufladen mit magnetischem Place-and-Go Komfort schneller und einfacher zu machen (nur kompatibel mit Handys der iPhone 14/13/12-Serie)

Sicherer Magnetverschluss: Eingebaute Magnete haften mit einer Haltekraft von 2.000 g an ESR MagSafe-Hüllen, um dein Handy auch auf holprigen Straßen zuverlässig zu sichern

Stabile Halterung: Der starke Lüftungsclip und der 3-Punkt-Stützarm sorgen dafür, dass dein Handy beim Fahren stabil bleibt

Das ESR MagSafe-Ladegerät fürs Auto kann ab sofort bei Amazon zum offiziellen Preis von 99,99 Euro inklusive einer Ein-Tages-Lieferung per Prime-Option bestellt werden. Im Lieferumfang befindet sich auch ein USB-C-Ladekabel sowie ein USB-C-Ladegerät für die 12V-Buchse. Derzeit stellt ESR noch einen 15-Prozent-Rabattcode zur Verfügung, der sich auf der Produktseite anwenden lässt: Damit zahlt ihr bis zum 6. August 2023 nur 84,99 Euro.