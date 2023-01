XLayer 65W Power Saver angeschaut: Netzteil mit USB-C und USB-A mit 10 Euro Rabatt

Das neue XLayer 65W Power Saver Netzteil (Amazon-Link) haben wir euch im Dezember schon kurz vorgestellt, jetzt möchten wir euch ausführliche Details liefern – zudem könnt ihr mit unserem Gutscheincode 10 Euro beim Kauf sparen. Nutzt im Warenkorb den Gutschein appgefahren9 und zahlt nur 34,95 Euro statt 44,95 Euro. Der Code ist bis zum 15. Januar 2023 gültig.

Das XLayer Netzteil setzt auf die GaN-Technolgie und kann Geräte so effizient und intelligent aufladen. Gleichzeitig ist das Netzteil mit den Maßen 35 x 60 x 95 Millimeter kompakt gestaltet und bietet eine Besonderheit: Es gibt einen Knopf, mit dem man die Stromzufuhr aktivieren oder deaktivieren kann. Mit 0,1 Watt im Standby verbraucht das Netzteil sehr wenig, mit dem Knopf kann man das Ladegerät aber komplett abschalten und muss es nicht zwingend aus der Steckdose ziehen. Wird der Knopf betätigt, wird der Ladevorgang abgebrochen und das Netzteil ausgeschaltet. Hier konnten wir 0 Watt Verbrauch messen.

Der kleine blaue Knopf gibt dabei an, ob das Netzteil an- oder ausgeschaltet ist. Ist der Knopf hineingedrückt, ist das Netzteil aktiv und kann angeschlossene Geräte aufladen, guckt der Knopf hervor, ist das Netzteil abgeschaltet. Das ist eine durchaus gute Lösung, um so den Stromfluss schnell zu kappen.

Als Anschlüsse stehen 1x USB-C und 1x USB-A bereit. Der XLayer Power Saver liefert insgesamt 65 Watt, über den USB-C Port gibt es die vollen 65 Watt Power Delivery, wenn kein weiteres Gerät angeschlossen ist. Hier kann man also auch ein MacBook aufladen. Der USB-A Port kann maximal 60 Watt liefern, wenn auch er alleine betrieben wird. Wenn zwei Geräte angeschlossen sind, gibt es 45 Watt für den USB-C und 20 Watt für den USB-A Port.

Die Verarbeitung ist gut, verfügbar ist das Ladegerät nur in einer weißen Ausführung. Die Kombination aus USB-C und altem USB-A mag auf den ersten Blick altbacken aussehen, allerdings kann ich aus Erfahrung sagen, dass ich immer noch häufiger als mir liebt ist, über USB-A stolpere. Daher hat der Port auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung.

XLayer ist eine deutsche Firma, eventuell spielt das bei eurer Kaufentscheidung ja auch eine Rolle. Denkt an den Gutscheincode appgefahren9, damit ihr nur 34,95 Euro statt 44,95 Euro bezahlt.