Erster Eindruck des Ecovacs Goat G1 Mähroboters

Früher habe ich mir mein Taschengeld mit Rasenmähen aufgebessert. Gerade im Sommer hat sich das wirklich gelohnt, immerhin waren die Rasenflächen bei meinen Eltern und den Nachbarn ziemlich groß. Die Jugend von heute muss allerdings um ihre Jobs fürchten: Die Roboter sind auf dem Vormarsch. Ich durfte mir den 1.599 Euro (Amazon-Link) teuren Ecovacs Goat G1 genauer ansehen. Und da das in meinem kleinen Reihenhaus-Garten vermutlich nicht sehr viel Spaß gemacht hätte, ging es zurück in den Garten meiner Eltern.

Das wohl wichtigste Feature des Ecovacs Goat G1 ist der Verzicht auf einen Begrenzungsdraht, der bislang für Roboter dieser Art üblich war. Stattdessen helfen mindestens zwei der sogenannten Navigationsbaken, die an der Rasenkante platziert werden, dass der Roboter den richtigen Weg findet und nicht das Gelände verlässt. Darüber hinaus verfügt der Ecovacs Goat G1 über GPS, Ultrabreitband-Technologie und Trägheitsnavigation.

Ausgepackt: Das erwartet euch beim Ecovacs Goat G1

Bevor ich zur Einrichtung komme, möchte ich zunächst einen Blick auf den Lieferumfang werfen. Neben dem 13 Kilogramm schweren Roboter und der 7,5 Kilogramm schweren Ladestation sind zwei der Navigationsbaken im Lieferumfang enthalten. Je nach Größe und Form des Gartens können weitere Baken erforderlich sein, mit 99 Euro pro Stück sind sie aber auch nicht ganz günstig.

Außerdem bietet Ecovacs für seinen Mähroboter zwei Zusatz-Module an, die den Goat G1 per Mobilfunk mit dem Internet verbinden, sollte die Ladestation nicht innerhalb eures WLANs aufgebaut werden können. Für 99 Euro gibt es ein Mobilfunkmodul ohne SIM-Karte, für 249 Euro das Auto-Verbindungs-Modul mit integrierter SIM. Alle Infos zum Zubehör und die technischen Daten des Roboters könnt ihr auf der Hersteller-Webseite nachschlagen.

Für die Ladestation muss im Garten ein wenig Platz reserviert werden, 85 x 46 Zentimeter Fläche sind erforderlich, nach Möglichkeit mit freier Rasenfläche nach links und rechts. Ist ein passender Ort gefunden und die wassergeschützte Ladestation mit dem Strom verbunden, kann es auch schon losgehen.

Ecovacs Goat G1 kommt ohne Kabel aus

Bisher kamen bei Mährobotern ja immer Signaldrähte zum Einsatz, die unter der Grasnarbe verlegt werden mussten und das Revier des Roboters markierten. Genau das ist beim Ecovacs Goat G1 nicht erforderlich, was die Einrichtung deutlich erleichtern soll. Aber stimmt das wirklich?

Stattdessen orientiert sich der Ecovacs Goat G1 über Ultrabreitbandfunk und die Navigationsbaken. Zudem sind mehrere Kameras verbaut, die in alle Richtungen und auch nach oben schauen können. So sollen beispielsweise Hindernisse mit einer Höhe zwischen 3 und 15 Zentimetern erkannt werden, dank KI sogar Igel und andere kleine Tiere. Hier gefallen mir einige pfiffige Ideen richtig gut: So wird das Kamera-Modul in der Ladestation beispielsweise automatisch mit einer Bürste gereinigt.

Während der Einrichtung in der Ecovacs-App steuert man den Roboter mit einem Joystick durch den Garten und fährt die Umrandung ab. Das klingt einfach und ist es wohl auch, wenn man denn einen herkömmlichen, rechteckigen Garten hat. Mein Vater hat sich während der Corona-Zeit einiges einfallen lassen, unter anderem einen Schotter-Weg quer über die Wiese, einen Hügel mit Wildblumen und einige wirklich enge Stellen.

Der erste Versuch ist nach zwei Dritteln daran gescheitert, dass ich vom Joystick abgerutscht und auf den Button für die Ladestation gekommen bin. Die Kartierung konnte danach nicht fortgesetzt werden. Der zweite Versuch schien erfolgreich, bis ich am Ende dann die Fehlermeldung „Kartierung fehlgeschlagen“ erhielt. Warum und wieso? Das wollte mir die Ecovacs-App nicht mitteilen. Im dritten Versuch hat es dann geklappt. Nach der Markierung der Sperrzonen innerhalb der Rasenfläche schaut sich der Ecovacs Goat G1 dann noch einmal eigenständig im Garten um, bevor er bereit für den ersten Einsatz ist.

So wird gemäht: Per App, Zeitplan oder manueller Bedienung

Mit den drei Fliehkraftmessern auf der Unterseite kann der Ecovacs Goat G1 den Rasen in einer Höhe von 3 bis 6 Zentimetern schneiden. Gestartet und getoppt werden kann der Mähvorgang dabei entweder über die Bedienung direkt am Gerät, manuell per App oder auch über einen automatischen Zeitplan. Dank Regensensoren unterbricht der Roboter seine Arbeit dabei selbstständig und kehrt auch nach einer möglichen Aufladung dorthin zurück, wo er aufgehört hat.

Die Navigation erfolgt dabei intelligent. Der Ecovacs Goat G1 fährt also nicht kreuz und quer durch den Garten, sondern verfolgt eine intelligente Routenführung. So ganz mit dem Garten meines Vaters kam er aber nicht zurecht – eine kleine Engstelle will er partout nicht befahren. Es gibt aber auch keine echte Möglichkeit, ihn irgendwie in diesen Bereich zu schicken und etwas dazu lernen zu lassen.

Und das ist aus meiner Sicht die größte Schwäche des Systems. Während man bei der Geschichte mit dem Draht im Anschluss an die Installation durchaus noch einmal reagieren konnte und die Schnur beispielsweise noch mal etwas näher zum Rand verlegen konnte, erfordert beim Ecovacs Goat G1 jede Änderung eine komplett neue Einrichtung. Eine Navigationsbake verschieben oder eine weitere hinzufügen? Eine Außenkante neu vermessen? Ladestation und Roboter nach dem Winter wieder neu aufstellen? Die Kartierung muss dann komplett neu erfolgen.

Und dann wäre da ja noch die KI-Hindernisserkennung, die beispielsweise auch Igel erkennen können soll. Ein Ball oder eine kleine Spielzeugangel hat der Ecovacs Goat G1 in unserem Test gekonnt umkurvt. Ein kleiner Plastikfisch wäre dagegen den Messern zum Opfer gefallen, wenn der Roboter etwas tiefer eingestellt gewesen wäre. Die größte Überraschung aber: Ein schnell gewachsener Löwenzahn wurde ebenfalls als Hindernis erkannt und vor den Messern verschont. Ganz optimal funktioniert die KI-Erkennung also noch nicht.

Viele Extras per App – vielleicht sogar zu viel?

In der Ecovacs-App sind nicht nur zahlreiche Einstellungen, sondern auch einige zusätzliche Funktionen zu finden. So kann man beispielsweise auf die Kameras des Roboters zugreifen und diese zur Überwachung nutzen. Auf Wunsch legt sich der Ecovacs Goat G1 sogar an einem bestimmten Ort im Garten auf die Lauer und meldet sich, sobald eine Person im näheren Umfeld erkannt wurde.

Die Einstellungen sind zum Teil aber auch so verschachtelt, dass einige Details gar nicht mal so leicht zu finden sind. Das Mäh-Protokoll versteckt sich beispielsweise unter „weitere Einstellungen“, das muss man auch erst einmal finden.

Das Fazit: In Sachen Mähleistung macht der Ecovacs Goat G1 auf jeden Fall eine richtig gute Figur, auch die Hardware macht insgesamt einen sehr guten Eindruck. Hier gibt es aus unserer Sicht nichts zu bemängeln. In Sachen Software ist aber durchaus noch ein bisschen Luft nach oben. Die Einrichtung könnte ein bisschen weniger fehleranfällig sein, auch die KI-Hinderniserkennung darf noch ein bisschen dazu lernen. Klar ist nach unserem Test: Je weniger rechteckig und langweilig der Garten ist, desto mehr hat der Ecovacs Goat G1 mit der drahtlosen Navigation zu kämpfen.