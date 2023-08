Apple: Q3 2023-Ergebnisse könnten größten Umsatzrückgang seit 2016 aufweisen

Apple wird am Donnerstag dieser Woche die Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 vorlegen. Wie ein neuer Bericht von Reuters zeigt, prognostizieren Analysten, dass Apple den „größten Umsatzrückgang im dritten Quartal seit 2016“ verzeichnen wird, da der Tech-Konzern mit einem Rückgang der iPhone-Verkäufe kämpft.

Der Bericht, der sich auf Daten von Refinitiv beruft, geht davon aus, dass der Umsatz von Apple im dritten Quartal 2023 um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal sinken wird. Der iPhone-Umsatz wird in diesem Quartal voraussichtlich um 2 Prozent sinken, verglichen mit einem Anstieg von 3 Prozent im letzten Jahr und 1,5 Prozent im letzten Quartal.

Dem Bericht zufolge sind die rückläufigen iPhone-Verkäufe in erster Linie auf die schwache Nachfrage in den Vereinigten Staaten und Südamerika zurückzuführen, während die Verkäufe in China in diesem Quartal „voraussichtlich stagnieren“ werden.

Bei Reuters heißt es dazu:

„Ein Großteil der Schwäche bei den iPhone-Verkäufen dürfte auf den amerikanischen Markt entfallen, wo der Umsatz laut Analysten um 6 Prozent zurückgehen dürfte. Die Verkäufe in China – Apples drittgrößtem Markt – werden aufgrund einer ungleichmäßigen wirtschaftlichen Erholung voraussichtlich stagnieren, obwohl das Unternehmen in diesem Land besser abgeschnitten hat als seine Android-Konkurrenten. […] Die Mac- und iPad-Verkäufe werden nach Angaben von Refinitiv voraussichtlich um 10,6 Prozent bzw. 11,2 Prozent zurückgehen. Das Dienstleistungsgeschäft, in dem Apples App Store sowie Audio- und Video-Streaming-Dienste angesiedelt sind, könnte jedoch dank eines Aufschwungs auf dem Werbemarkt ein Lichtblick sein, so einige Analysten. Das Geschäft, das etwa ein Viertel der Gesamteinnahmen von Apple ausmacht, wird voraussichtlich um 5,7 Prozent wachsen, da es auch von Preiserhöhungen für iCloud-Abonnements profitiert, obwohl das Tempo weitgehend dem der vorangegangenen drei Quartale entspricht.“

Im dritten Quartal 2016 meldete Apple einen Gewinn von 7,80 Milliarden USD und einen Umsatz von 42,36 Milliarden USD, was einem Rückgang von 27 bzw. 14,6 Prozent gegenüber dem gleichen Quartal 2015 entspricht. Der Gewinnrückgang für das dritte Quartal 2023 ist weit weniger signifikant als der im dritten Quartal 2016, aber im Vorfeld des geplanten Releases der neuen iPhone 15-Generation im September dieses Jahres dürften die Vorzeichen für die Smartphone-Verkäufe nicht die besten sein.