Meross HomeKit-Steckdose mit Verbrauchsmessung im Angebot

Der Zubehör-Hersteller Meross hat mal wieder ein neues HomeKit-Zubehör am Start – und das ist nicht nur besonders preisgünstig, sondern bringt auch eine recht spannende Funktion mit. Die neuen HomeKit-Steckdosen von Meross verfügen nämlich über eine integrierte Strommessung.

Zunächst einmal können die Steckdosen direkt per HomeKit mit eurem Smart Home gekoppelt werden, die Verbindung erfolgt via WLAN. Für weitere Funktionen, etwa eine Anbindung an Google Assistant oder Amazon Alexa, sowie die Verwendung der Strommessung, ist allerdings die Installation der Meross-App erforderlich.

Das ist nicht weiter verwunderlich, denn in HomeKit gibt es noch keine Funktion zur Anzeige des Energieverbrauchs. Auch bei anderen Herstellern, wie beispielsweise Eve Systems, ist das nur über die hauseigene App möglich.

Im Vergleich zur Eve Energy, die mit Thread und Matter noch etwas vielseitiger ist, punktet die einfache Meross HomeKit-Steckdose mit Strommessung mit einem sehr attraktiven Preis. Dank Coupons auf der Produktseite bekommt ihr das 4er-Pack bereits für 51,65 Euro. Ein Doppelpack gibt es für 29,74 Euro und eine einzelne Steckdose kann für 16,15 Euro bestellt werden.