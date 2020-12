Zombie Rollerz – Pinball Heroes: Neue Mischung aus Flipper und Tower Defense

Könnt ihr euch für Pinball-Spiele, aber auch für klassisches Tower Defense-Gameplay begeistern? Dann lohnt ab heute ein Blick auf die Neuerscheinung bei Apple Arcade, Zombie Rollerz – Pinball Heroes (App Store-Link). Im Rahmen des Arcade-Abonnements ist der Download für iPhones, iPads, Macs und das Apple TV gratis. Zur Installation wird neben 276 MB an freiem Speicher auch iOS 13.0 bzw. macOS 10.15 auf dem jeweiligen Gerät benötigt, zudem gibt es bereits eine deutsche Lokalisierung.

Zombie Rollerz – Pinball Heroes wurde von Firefly Games entwickelt und exklusiv für Apple Arcade veröffentlicht. Die Macher des Spiels haben in der Vergangenheit bereits mit der Zombie Rollerz-Serie auf sich aufmerksam gemacht. Diese Neuerscheinung ist daher gleichzeitig auch ein Sequel zur bestehenden Reihe.

„Das Spiel vereint klassische Flippermechanik mit Tower Defense-Gameplay: Die Spieler werden an Bord ihres Pinball Ballista springen, um eine sich ständig verändernde Welt zu erkunden, während sie in einer Cartoon-Welt gegen Zombies kämpfen. Sie müssen der Zombieplage einen Schritt voraus sein und sich durch Horden von Zombies kämpfen, bevor sie sich am Ende jedes Laufs einem einzigartigen Zombie-Boss stellen müssen.“

So berichtet das Apple Arcade-Team zur Neuerscheinung. Der Spielinhalt ändert sich bei jedem Durchlauf, so dass die Spieler immer wieder spielen können, um alle Charaktere zu sammeln, alle Zombie-Bosse zu besiegen und ein Flipper-Krieger zu werden. Im Spiel gibt es über 100 verschiedene Kombinationen von Helden und Fähigkeiten zu entdecken, so dass auch in dieser Hinsicht für Langzeitspaß mit Zombie Rollerz – Pinball Heroes gesorgt ist. Wenn ihr weitere Eindrücke zu dieser Neuerscheinung benötigt, hilft euch abschließend der unten eingebundene YouTube-Trailer zum Spiel.