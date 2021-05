12,9″ iPad Pro: Die Vorteile des neuen Mini-LED Displays im Video

Erst gestern habe ich das neue 12,9″ iPad Pro ausgepackt. Dass das iPad Pro etwas dicker und schwerer geworden ist, fällt zwar sofort auf, allerdings wird sich das schnell relativieren. Das neue Liquid Retina XDR Display, auch Mini-LED genannt, ist das Highlight der neuen iPad Pro-Modelle und liefert so einige Vorteile.

Unter anderem werden schwarze Bereiche deutlich besser dargestellt, da die LEDs ausgeschaltet sind. Beim Liquid Retina Display werden schwarze Bereiche beleuchtet und sehen eher grau als schwarz aus – zumindest im direkten Vergleich. Gleichzeitig gibt es mit 1.000 Nits (bis zu 1.600 Nits Spitzelhelligkeit bei HDR) ein helleres Bild, mit einem 1.000.000:1 Kontrast­verhältnis sind Inhalte auch deutlich schärfer.

Das fällt vor allem bei optimierten Inhalten auf – also bei HDR-Bildern oder -Videos. Im direkten Vergleich ist der Inhalt auf dem M1 iPad Pro deutlich kontrastreicher, schärfer und zeigt viel mehr Details an. Aber an dieser Stelle muss ich auch sagen: Obwohl das Bild wirklich grandios ist, fällt der Unterschied wohl nur auf, wenn man das alte und neue iPad Pro nebeneinander legt.

Einige Nutzer berichten aber auch, das vor allem weiße Inhalte und Schriften auf komplett schwarzem Hintergrund leicht „glühen“ können. Das konnte ich in einem Schnelltest nicht reproduzieren.

Ingesamt nimmt man das etwas dickere und schwerere iPad in Kauf, weil man dafür ein Display mit Spitzenqualität bekommt. Aber ich muss auch sagen: Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte und eigentlich lieber das 11″ iPad Pro bevorzugt, sollte nicht nur wegen des besseren Displays zum großen iPad greifen. Für alle alltäglichen Arbeiten, Surfen, Office, Emails und Co. kommt man auch sehr gut mit dem alten Display zurecht.