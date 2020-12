2020 Countdown: Apple liefert jeden Tag ein Film-Angebot (1. Dezember)

1. Dezember – „Knives Out – Mord ist Familiensache“: Den Start macht heute die Komödie „Knives Out – Mord ist Familiensache“ mit Daniel Craig und Chris Evans. Der Film ist in 4K HDR verfügbar und kostet jetzt nur 3,99 Euro. Und darum geht es: „Harlan Thrombey ist tot! Und nicht nur das – der renommierte Krimiautor und Familienpatriarch wurde auf der Feier zu seinem 85. Geburtstag umgebracht. Doch natürlich wollen weder die versammelte exzentrische Verwandtschaft noch das treu ergebene Hauspersonal etwas gesehen haben. Ein Fall für Benoit Blanc! Der lässig-elegante Kommissar beginnt seine Ermittlungen und während sich sämtliche anwesenden Gäste alles andere als kooperativ zeigen, spitzt sich die Lage zu und das Misstrauen untereinander wächst. Ein komplexes Netz aus Lügen, falschen Fährten und Ablenkungsmanövern muss durchkämmt werden, um die Wahrheit hinter Thrombeys vorzeitigem Tod zu enthüllen.“ (iTunes-Link) PS: Bei Amazon ist der Film bei Prime Video schon enthalten.

So funktioniert der 2020 Countdown von Apple

„In unserem Countdown zum Jahresende gibt es jeden Tag einen Film oder ein Bundle besonders günstig. Schau also regelmäßig bei iTunes vorbei, damit du keines dieser Highlights verpasst – denn das Angebot gilt nur für jeweils 24 Stunden.“ Die Inhalte könnt ihr auf allen euren Endgeräten kaufen und nach Belieben ansehen. Welche Angebote es Tag für Tag gibt, erfahrt ihr natürlich bei uns im Blog.