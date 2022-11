2Do: Neue Version mit Widgets für den Home- und Sperrbildschirm

Die Entwickler der praktischen Organizer App 2Do (App Store-Link) haben die Rufe ihrer Nutzerinnen und Nutzer gehört und die App in der Version 3.61 mit einer Widget-Funktion für den Home- und den Sperrbildschirm ausgestattet.

Alle Aufgaben des Tages auf einen Blick

Im Sperrbildschirm können Nutzerinnen und Nutzer nun auf einen Blick die Tasks sehen, die für den heutigen Tag anstehen. Auch das Widget für den Home Screen zeigt, in verschiedenen Gestaltungsoptionen, die Aufgaben des heutigen Tages an. Tippe ich einen Task aus der Liste an, springe ich dabei in die App zum entsprechenden Task und kann ihn bearbeiten oder als „erledigt“ markieren. Zusätzlich gelange ich über den „+“-Button im Widget zur Eingabemaske für einen neuen Task in 2Do.

Ich finde die Widgets schon jetzt sehr praktisch. Weitere Varianten sind in den Release Notes angekündigt.

2Do gibt es als Free-Version im App-Store und ist verfügbar für iPhone, iPad und Apple Watch. Die Pro-Version ist nach 21-tägiger Testphase für derzeit 11,99 Euro erhältlich.