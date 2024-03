3 Monate RTL+ für 9,99 Euro statt 21 Euro

Viel Zeit für Fernsehen habe ich aktuell nicht. Ich tippe gerne für euch Texte und Testberichte, als Selbständiger muss ich mich aber auch um alles andere kümmern. Kommunikation mit Firmen, Akquise, Steuern und mehr. Am Wochenende saniere ich zudem ein Haus. Fernsehen steht ganz hinten an und ich schaue mir sowieso nur noch vereinzelte Inhalte an. Ich gucke zum Beispiel liebend gern Kitchen Impossible mit Tim Mälzer. Ich finde das Konzept des Koch-Duells genial und Tim finde ich einfach ungemein sympathisch und lustig, auch wenn seine Aussprache manchmal etwas vulgär ist.

Kitchen Impossible mit Werbung im TV schauen? Auf gar keinen Fall. Ich schaue immer auf Abruf und bei RTL+ könnt ihr Episoden sogar eine Woche früher abrufen. Je nach gewähltem Tarif gibt es auch etwas Werbung, allerdings nicht so viel wie im linearen TV. Im hier angebotenen Premium-Tarif ist Werbung enthalten, maximal aber eine Minute.

3 Monate RTL+ mit 50 Prozent Rabatt

Das Paket RTL+ Premium könnt ihr euch günstiger sichern und ihr bekommt 3 Monate für insgesamt 9,99 Euro (zum Angebot) statt 20,97 Euro. Der Premium-Tarif kostet sonst 6,99 Euro pro Monat und kann weiterhin flexibel gekündigt werden.

Mit RTL+ bekommt ihr Zugriff auf das Live-TV sowie auf Inhalte auf Abruf. Mit dem Premium-Tarif könnt ihr auch Podcasts hören, Hörbücher und Musik sind jedoch abgeschlossen. Insgesamt gibt es Zugriff auf 14 Sender der RTL-Gruppe, darunter RTL, VOX, RTL ZWEI, Nitro, ntv, RTL UP, VOX UP, Super RTL, Toggo Plus, NOW!, RTL Crime, RTL Passion, RTL Living und GEO.