iOS 18 soll Homescreen mit mehr Optionen bekommen

Vermutlich Anfang Juni wird Apple das nächste iPhone-Betriebssystem vorstellen, im September dürfte iOS 18 dann offiziell veröffentlicht werden. Einer hat schon jetzt Informationen über das kommende Update erhalten, natürlich niemand geringeres als Apples Gerüchte-Chef Mark Gurman. Er sieht vor allem Änderungen für den Homescreen am Horizont.

In seinem wöchentlichen Newsletter plaudert Gurman zwar nicht um konkrete Details, er ist aber davon überzeugt, dass iOS 18 deutlich mehr Optionen zur Konfiguration und Anpassung des Homescreens liefern wird. Nachdem Apple jahrelang nur einfache Icons auf dem Homescreen erlaubt hat, bevor dann endlich die Widgets gekommen sind, steht nun wohl der nächste Schritt bevor.

Apple könnte leere Flächen auf dem Homescreen erlauben

Wie genau soll der Homescreen noch persönlicher gestaltet werden können? Noch am Sonntag hat sich auch MacRumors in die Gerüchteküche eingemischt. Dort will man von einer mit der Sache vertrauten Quelle erfahren haben, dass die Icons der App auf dem Homescreen flexibler platziert werden können. Es sollen also einzelne Lücken oder sogar komplett leere Reihen möglich sen.

Laut Gurman ist man bei Apple überzeugt davon, dass iOS 18 das größte Software-Update für das iPhone überhaupt wird. Im Fokus wird natürlich auch das Thema Künstliche Intelligenz stehen, die fest in das Betriebssystem integriert werden soll. Auch eine Chatbot-Funktion ist denkbar, dann wohl mit Googles Gemini-Technik im Hintergrund. Gurman schreibt, dass iOS 18 eine Fülle von KI-Funktionen enthalten wird, die „dabei helfen, das tägliche Leben zu bewältigen“.

Was davon am Ende stimmt und was nicht, das werden wir spätestens im Rahmen der WWDC erfahren. Diese findet üblicherweise Anfang Juni statt und dürfte in den kommenden Wochen offiziell angekündigt werden.