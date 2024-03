Highlights der Woche: Immer noch keine neuen iPads

Und wieder geht eine Apple-Woche ohne neue iPads vorbei. Ein bisschen Geduld haben wir aber noch, vielleicht ist es nächste Woche ja schon soweit. In der Gerüchteküche wurde bereits der 26. März gehandelt, wenig später dann aber von Apple-Guru Mark Gurman einkassiert. Nicht an diesem Tag.

Vielleicht an einem anderen Tag in der kommenden Woche? Oder doch erst nach Ostern? Zumindest in den USA spielt das christliche Fest eigentlich keine große Rolle – die Bahn ist also frei für die neuen iPad-Modelle.

Das Interesse scheint jedenfalls groß zu sein, denn eben jenes Gerücht rund um den 26. März zählte zu den am meisten geklickten Artikeln der Woche. Einen Blick werfen solltet ihr auch auf euren Update-Bereich, denn dort stehen unter anderem iOS 17.4.1 und iPadOS 17.4.1 zum Download bereit.

Update ist übrigens ein gutes Stichwort: Apple hat die neue appgefahren News-App am Freitag genehmigt. Am Montag oder Dienstag werden wir euch das große Update zur Verfügung stellen, schaut also unbedingt wieder vorbei.

Neues auf unserem Hueblog

Solltet ihr noch auf der Suche nach einer günstigen ZigBee-Steckdose für euer Smart Home sein, auch abseits von Philips Hue, dann findet ihr auf dem Hueblog unserer Testbericht rund um den Ikea Tretakt Smart Plug. Und eine weitere überraschende Nachricht: Hue Labs wird eingestellt.

Die Top-Themen der Woche im Überblick