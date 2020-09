Ab heute iTunes-Karten und iPhone 11 bei Aldi im Angebot

Sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd kommt ihr in dieser Woche an günstige iTunes-Karten. Mal wieder gibt es die üblichen 15 Prozent Bonus beim Kauf einer Guthaben-Karte im Wert von 25, 50 oder 100 Euro. Die Aktion ist vom 21. September bis zum 26. September 2020 gültig. Das Guthaben ist an die gekaufte Karte gekoppelt und der Bonus wird beim Einlösen bis zum 10. Oktober automatisch dem jeweiligen Konto gutgeschrieben.

Neben dem iTunes-Karten gibt es bei Aldi in dieser Woche aber noch mehr aus der Apple-Welt: In seinem Online-Shop verkauft der Discounter des iPhone 11 mit 64 GB Speicherplatz für 678,03 Euro. Das ist kein sensationeller Preis, aber durchaus ein Angebot, das mit den Preisen im Netz mithalten kann. Obendrauf gibt es bei Aldi noch Aldi Talk Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben. Dafür müsst ihr die mitgelieferte SIM-Karte, die im o2-Netz funkt, auf alditalk.de aktivieren.