Adore June Bent: Handgearbeitete iPad Pro-Hülle mit Pencil-Halter

Aktuell nutze ich mein 12,9″ iPad Pro in einem 15 Euro günstigen JETech Umschlag. Einen kompletten Rundumschutz gibt es hier nicht, dafür kann man das iPad in verschiedenen Winkeln aufstellen. Für den Transport im Rucksack bin ich damit sehr zufrieden. Wenn ich das iPad aber mal einfach unter dem Arm mitnehmen möchte, greife ich lieber zu einer echten Tasche. Und genau hier kommt die Adore June Bent (Amazon-Link) ins Spiel.

Die in Europa handgefertigte Tasche gibt es für das 11″ iPad Pro, 10,9″ iPad Air und 12,9″ iPad Pro. Ich habe die Premium-Hülle für das große iPad ausprobiert und bin rundum zufrieden. Das iPad passt perfekt in die Hülle und kann auch zusammen mit einem Magic Keyboard genutzt werden.

Der moderne Stoff ist ein in Deutschland recycelter Nylon-Stoff mit Garnen aus zertifizierten recycelten Fasern aus Italien. Die Verarbeitung ist gut, zudem sind die Reißverschlüsse abgedeckt und somit wasserdicht. Neben dem großen iPad-Fach gibt es zudem noch ein kleines Fach auf der Front. Hier kann man Kleinigkeiten unterbringen, zum Bespiel ein Netzteil und ein Ladekabel. Gleichzeitig versteckt sich hier aber auch ein Stifthalter, der unter anderem den Apple Pencil halten kann.

Der Stifthalter ist aus veganem Leder gefertigt und versteckt sich in der kleinen Tasche. Die Lasche könnt ihr ausklappen und dann bis zu zwei Stifte befestigen. Der Apple Pencil wird sehr gut gehalten, zudem könnt ihr noch einen weiteren Stift befestigen. Den Halter samt Stifte könnt ihr dann wieder in die Tasche klappen und so den Reißverschluss schließen. So habt ihr die Stifte schön sortiert und schnell griffbereit, während ihr in der kleinen Tasche zudem noch weiteres Zubehör transportieren könnt.

Die Adore June Bent Premium-Hülle für das iPad ist gut gemacht und bietet einen tollen Schutz. Die iPad-Tasche kostet 44,90 Euro und ist in den Farben Blau, Grün und Schwarz verfügbar. Einige Modelle sind aktuell im Angebot.

9 Bewertungen Adore June 12,4 Zoll Bent Tablet Tasche Blau... Langlebiger Recycelte Stoffe; Edles 100% R-PES made in Germany und veganes Leder, Schockabsorbierender Schaum aus Italien und Baumwollfutter Multi-Layer Verarbeitung

Passform optimiert für Galaxy Tab S7+ mit und ohne original Book Cover / Book Keyboard; Hülle ist für beide Einsatzzwecke geeignet