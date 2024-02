Age of Empires: Mobilversion im App Store vorbestellbar & mit erstem Trailer

Das historische Strategiespiel Age of Empires erfreut sich auf verschiedenen Plattformen bereits seit einigen Jahren sehr großer Beliebtheit. Nun gibt es eine weitreichende Neuerung: Age of Empires wird noch in diesem Sommer auch für Mobilgeräte, namentlich das iPhone und iPad, im deutschen App Store veröffentlicht werden.

Für die iOS- und iPadOS-Version arbeitete das Spielestudio Worlds Edge, das bereits das Originalspiel kreierte, mit TiMi Studio Group zusammen. Letzteres Studio hatte in der Vergangenheit bereits Titel wie „Pokémon United“ oder „Call of Duty Mobile“ veröffentlicht und verfügt damit über ausreichend Kompetenzen im Bereich mobiler Game-Adaptionen.

Wer sich für Age of Empires Mobile (App Store-Link), so der Titel des Spiels im App Store, interessiert, kann sich ebendort für die Veröffentlichung der Neuerscheinung vormerken lassen. Wohlgemerkt, das Release soll erst am 19. August dieses Jahres erfolgen, so dass es noch über ein halbes Jahr an Geduld benötigt, ehe das Spiel auf dem Apple-Mobilgerät landen kann.

Auf der offiziellen Website von Age of Empires Mobile ist es zudem möglich, sich per E-Mail vorab zu registrieren, um über aktuelle Geschehnisse auf dem Laufenden gehalten zu werden. Möglicherweise besteht auch die Option, an einem Betatest teilzunehmen. Geplant ist zudem, das Release von Age of Empires Mobile gestaffelt auszuführen, so dass ausgewählte Länder und Regionen nach und nach Zugang zum Spiel erhalten werden.

„Begib dich auf ein spannendes Abenteuer in der brandneuen Welt von Age of Empires und knüpfe überall und jederzeit unzerstörbare Bande mit deinen Freunden! Tauche in ein episches Kriegsstrategiespiel ein. Erlebe umfangreicher Echtzeitsteuerung, atemberaubende Grafik und historischen Helden auf riesigen Schlachtfeldern. Übernimm die Geschicke deines Imperiums, versammle Verbündete aus aller Welt und erobere deinen einstmals strahlenden Ruhm zurück! Begib dich auf eine Eroberung wie keine andere!“

So heißt es bezüglich Age of Empires Mobile im deutschen App Store. Die Mobilversion, die auch für Android zur Verfügung gestellt werden soll, will „vertraute Elemente aus den Klassikern der ‚Age of Empires‘-Reihe“ mit „brandneuem, mobilspezifischem Gameplay“ verschmelzen. Das Spiel wird knapp 1 GB groß sein und sich ab iOS/iPadOS 12.2 oder neuer installieren lassen. Die Finanzierung des kostenlosen Titels soll über In-App-Käufe erfolgen. Ein bereits veröffentlichter Trailer bei YouTube liefert euch abschließend weitere Eindrücke zum kommenden Strategiespiel.