Looks Like Rain: Wetter-Visualisierung auf einer farbigen Zeitleiste

Der App Store ist bereits gut gefüllt mit Wetter-Apps, und auch Apple selbst stellt werksseitig eine Anwendung für die eigenen Geräte zur Verfügung. Wer sich also mit einer Dritt-Wetter-App langfristig durchsetzen will, benötigt ein ungewöhnliches Konzept. Mit Looks Like Rain (App Store-Link) gibt es eine solche App.

Looks Like Rain ist für iPhones, iPads und den Mac im App Store erhältlich und benötigt zur Installation lediglich knapp 10 MB eures Speicherplatzes. Zudem wird iOS/iPadOS 16.4 oder neuer bzw. macOS 13.0 oder neuer auf den jeweiligen Geräten eingefordert. Eine deutsche Lokalisierung besteht für die App bislang noch nicht, alle Inhalte stehen in englischer Sprache zur Verfügung. Die Finanzierung erfolgt über ein optionales Premium-Abo, das 2 Euro/Monat bzw. 10 Euro/Jahr kostet und zusätzliche Features bereitstellt.

Wetter-App mit Extra

Looks Like Rain ist im Grunde genommen eine weitere von vielen Wetter-Apps im App Store, allerdings mit einem kleinen, aber feinen Alleinstellungsmerkmal, das ich in dieser Form noch nicht in anderen Anwendungen dieser Art gefunden habe. Looks Like Rain setzt nämlich auf eine starke Visualisierung von Wetter-Verhältnissen über farbige Zeitleisten. Dazu stellt die App drei verschiedene Farbschemata zur Verfügung, unter denen man sich die für sich jeweils passendste auswählen kann.

Auf der Zeitleiste wird die Vorhersage für jeden 24-Stunden-Tag dargestellt, die ein wenig daran erinnert, wie Apple die Speichernutzung in der Einstellungs-App auf iOS und macOS anzeigt. Diese Visualisierung ermöglicht es, auf einen Blick zu erkennen, ob der Himmel im Laufe des Tages klar oder bewölkt sein wird und wann es zu regnen beginnt und aufhört. Jede Wetterlage wird durch einen bestimmten Blau- oder Grauton signalisiert, der je nach Intensität variiert. Wenn man auf einen Tag tippt, lässt sich die Zeitleiste vergrößern, sie zusammen mit einem Temperaturdiagramm anzeigen und eine Handvoll zusätzlicher Wetterdatenpunkte sehen. Das Ergebnis ist eine einfach zu lesende und übersichtliche Zeitleiste, die zeigt, wie der Himmel in den nächsten Stunden und Tagen aussehen wird.

Looks Like Rain: Premium-Abo mit Widgets und mehreren Orten

Die farbcodierten Zeitleisten von Looks Like Rain zeigen nicht nur die vorhergesagten Wetterbedingungen an, sondern sind auch mit einer Handvoll nützlicher Tagesindikatoren versehen. Neben der täglichen Temperaturspanne kann man die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang unterhalb der Zeitleiste ablesen, und Pfeile, die über der Zeitleiste nach oben oder unten zeigen, lassen auf einen Blick erkennen, ob die Temperatur im Vergleich zum Vortag steigt oder fällt.

Looks Like Rain verfügt im Rahmen des Premium-Abos auch über Widgets für den Startbildschirm, die in mehreren Größen angezeigt werden können und auch auf die oben beschriebenen farbigen Zeitleisten zur Darstellung setzen. Das Abo schaltet auch die Möglichkeit frei, mehr als nur einen Ort in der App verwalten zu können und kann bei einmaliger Zahlung auf dem iPhone, iPad und dem Mac verwendet werden. Darüber hinaus gibt es auch in der Basisversion einen iCloud-Sync, Werbefreiheit und eine Wahl zwischen Hell- und Dunkelmodus. Solltet ihr lediglich einen Wetter-Standort integrieren wollen, kommt ihr mit der kostenlosen Version von Looks Like Rain bereits sehr gut aus.