Google Kalender: Ab sofort mit Lockscreen-Widgets

Solltet ihr euch für die Verwaltung eurer Termine für den Google Kalender (App Store-Link) entschieden haben, dann gibt es aktuell neue Funktionen für euch. Mit dem jüngsten Update hat der Google Kalender endlich gelernt, dass es auch Widgets auf dem Lockscreen gibt.

Für die Update-Beschreibung hat sich Google, genau wie in den vergangenen 12 Monaten, mal wieder besonders viel Mühe gegeben. Denn dort heißt es einmal mehr: „Fehlerkorrekturen und Leistungsverbesserungen.“

Aber es steckt ein bisschen mehr drin im Update 24.7.0. Insgesamt drei verschiedene Widgets in unterschiedlichen Konfigurationen können ab sofort auf dem Lockscreen genutzt werden. So könnt ihr direkt auf dem Sperrbildschirm sehen, welcher Termin als nächstes ansteht oder was die weiteren Termine des Tages sind.

Auf dem Homescreen bietet der Google Kalender schon seit einiger Zeit Widgets an, hier gibt es neben den anstehenden Terminen sogar eine kleine Monatsansicht. Für letztere bietet Apple auf dem Sperrbildschirm aber einfach nicht genug Platz.