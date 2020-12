AirPods Max: Alle wichtigen Details in der Übersicht

Apple hat gestern die AirPods Max vorgestellt. Ein High-End Over-Ear Kopfhörer für knapp 600 Euro. Falls ihr euch erst jetzt für den Kauf entscheidet, müsst ihr ziemlich lange warten. Während die ersten Besteller ab dem 15. Dezember beliefert werden, ist der AirPods Max erst wieder im März 2021 verfügbar. Kleiner Tipp: Falls ihr euch für einen AirPods Max mit Gravur entscheidet, erfolgt die Lieferung noch im Januar. Die Gravur wird oben auf den linken Hörer eingearbeitet.

Farbige AirPods Max Ohrpolster

Für 77 Euro wird Apple demnächst austauschbare Ohrpolster in fünf Farben anbieten. So könnt ihr euren AirPods Max individualisieren und zwei Farben miteinander kombinieren. Günstiger wird es natürlich, wenn ihr zum Beispiel die Polster mit einem Freund tauscht, der eine andere Farbe bestellt hat. Insgesamt gibt es 25 Möglichkeiten. Der Tausch ist dabei ziemlich einfach, da die Ohrpolster magnetisch gehalten werden.

AirPods Max ohne U1-Chip

Der U1 Chip für Ultra Wideband ist in den AirPods Max nicht verfügbar. Während Apple den U1-Chip in alle aktuellen iPhones, iPads, Apple Watch, HomePod und Co. einbaut, gibt es bei den AirPods Max lediglich den H1-Chip, der die schnelle Verbindung zu einem iOS- oder macOS-Gerät erlaubt.

Der U1-Chip wird aktuell zur Bestimmung von Geräten mit AirDrop genutzt. Zudem soll der U1-Chip das Auffinden von Geräten mit den kommenden AirTags deutlich verbessern.

AppleCare+ kostet 59 Euro

Falls ihr eure AirPods Max zusätzlich absichern wollt, kostet AppleCare+ 59 Euro. „Mit AppleCare+ hast du optimalen Service für deine AirPods, Beats In‑Ear Kopfhörer oder Beats Kopfhörer – mit bis zu zwei Jahren technischem Support durch Experten1 und Hardware­schutz2, inklusive bis zu zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung binnen 12 Monaten, für die jeweils eine Servicegebühr von 29 € anfällt. Der Schutz beginnt mit dem Kaufdatum von AppleCare+. Der Schutz gilt nicht für Diebstahl oder Verlust.“

Batterieservice kostet 82,86 Euro

Insofern die AirPods Max nach intensiver Nutzung nur noch einen schlechten Akku aufweisen, könnt ihr diesen bei Apple tauschen lassen. Für den Service werden dann 82,86 Euro fällig. Hat man AppleCare+ gekauft, ist der Austausch der Batterie abgedeckt, sofern die AirPods Max weniger als 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität haben.

Technische Daten

Die exakten Abmessungen entnehmt bitte dem folgenden Bild. Das Gewicht liegt bei 384,8 Gramm, was im Vergleich zur Konkurrenz eher hoch ist. Die Bose 700 wiegen zum Beispiel nur 249 Gramm, der Sony-Kopfhörer 254 Gramm. Hinzu kommt noch das Smart Case, das weitere 134,5 Gramm wiegt. Kopfhörer und Case zusammen wiegen dann 519,3 Gramm.

Die AirPods Max setzen natürlich auf Bluetooth 5.0 und sind mit den folgenden Geräten kompatibel: iPhone SE und neuer, Apple Watch Series 1 und neuer, Apple TV 4K, iPad mini und neuer, iPad touch 7 sowie mit fast allen Mac-Rechnern aus 2012 und neuer. Bei einigen älteren Geräten wird die Audiofreigabe nicht unterstützt.

Im Lieferumfang enthalten sind die AirPods Max, das Smart Case sowie ein Lightning auf USB-C Kabel. Ein Netzteil liegt nicht bei.

AirPods Max im Video