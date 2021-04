AirTags: Dieses Zubehör zum Befestigen des Trackers gibt es bereits

Mit der langersehnten Vorstellung der AirTags – kleine Bluetooth-Tracker zum Auffinden von Gegenständen – während der gestrigen Apple-Keynote wird erwartungsgemäß auch gleich ein ganzer Zubehör-Markt von Drittherstellern geöffnet. Apple selbst bietet im Online Store bereits Halterungen und Anhänger für die neuen Tracker aus Silikon oder aus Leder zu Preisen ab 35 Euro an.

Aber auch andere Zubehör-Hersteller haben ihre ersten Accessoires für die AirTags präsentiert. Unter anderem gibt es von Belkin, ebenfalls im Apple Online Store zu finden, zwei verschiedene Halter für die AirTags. Der Belkin Secure Holder mit Schlüsselanhänger ist in vier Farben zum Preis von 13,95 Euro erhältlich, der gleiche Preis gilt für den Belkin Secure Holder mit Schlaufe, der auch in vier Farbvarianten erhältlich ist.

Auch die bekannte US-Firma Nomad hat erste Accessoires für die AirTags vorgestellt und bietet neben dem Leather KeyChain, einer kleinen Schlüsselanhänger-Tasche aus schwarzem oder braunem Leder für 29,95 USD, auch den sogenannten Glasses Strap für 29,95 USD an. Letzteres ist ein justierbares Brillenband aus Nylon, in das eine AirTag-Halterung integriert wurde – eine tolle Idee. Vorbestellungen sind ab sofort auf der Website von Nomad möglich.

Für eine bessere Handhabung der AirTags hat das Unternehmen Spigen und seine Untermarke Cyrill einen veganen Leder-Schlüsselanhänger in den Farben Schwarz und Steingrau präsentiert. Beide Farben sind bereits bei Amazon zum Preis von jeweils 14,99 Euro zu finden. Von Spigen selbst gibt es auch einen Leder-Schlüsselanhänger mit der Modellbezeichnung „Valentinus“, der in schwarzer Farbe für 16,99 Euro bei Amazon zu kaufen ist.

Für besonders schwierige Einsatzzwecke soll sich das Spigen AirTag Case Rugged Armor eignen. Bisher noch nicht in Deutschland gelistet, kann es zum Preis von 19,99 USD in schwarzer Farbe auf der Spigen-Website bestellt werden. Die Schlüsselanhänger-Halterung verfügt über Carbon-verstärkte Elemente und einen robusten Karabinerhaken zur Befestigung des Apple-Trackers.

Neben den sündhaft teuren Leder-Accessoires von Hermès, die wir bereits in unserem vorherigen Zubehör-Artikel präsentiert haben, macht zu guter Letzt auch noch der Hersteller Moment auf sich aufmerksam. Sonst eher für Aufstecklinsen für iPhones bekannt, hat das Unternehmen sehr interessante kleine Täschchen für die AirTags vorgestellt. Diese sind aus verschiedenen Materialien gefertigt und verfügen über eine Klebefläche, um den AirTag an einer Oberfläche anbringen zu können – beispielsweise im Inneren eines Rucksacks, an einer Drohne oder mehr. Der Moment Stretch Fabric Mount kostet 14,99 USD, der Curved Surface Mount ebenfalls 14,99 USD, und der besonders robuste Hard Shell Mount ist für 19,99 USD auf der Website von Moment vorbestellbar.

In den nächsten Tagen und Wochen werden sicherlich noch zahlreiche weitere Accessoires für die neuen AirTags angekündigt werden. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten in dieser Hinsicht zu vermelden gibt. Zudem lohnt sich ein Blick bei Amazon: Hier bieten auch viele NoName-Anbieter passendes AirTag-Zubehör an.