AirTags: Maximal 16 Tracker pro Apple ID möglich

Heute um 14 Uhr wird man die Apple AirTags vorbestellen können. Vorab haben wir für euch weitere Details. Rene Ritchie durfte die beiden Apple-Verantwortlichen Kaiann Drance und Ron Huang interviewen, schaut mal rein:

Maximal 16 AirTags pro Apple ID

Derzeit kann man pro Apple ID maximal 16 AirTags nutzen. Und das sollte zum Start sicherlich auch ausreichend sein. Wir haben euch ja schon gefragt, was man mit vier AirTags anstellen soll und viele von euch haben gar nicht so viele Einsatzmöglichkeiten gefunden. Sollte dieses Limit in der Praxis nicht ausreichen, wird Apple sicherlich darüber nachdenken.

Benachrichtigung bei schwacher Batterie

Die AirTags werden mit einer Knopfzelle ausgeliefert, die rund ein Jahr hält. Damit die Funktionalität durchgängig gegeben ist, wird euch das iPhone an einen Wechsel erinnern, wenn die Batterie schwach ist. Und zwar frühzeitig, damit ein reibungsloser Einsatz gewährleistet ist.

AirTags mit der Familie teilen

Wenn sich ein Familienmitglied kurz den Autoschlüssel samt AirTag ausleihen möchte, kann der Besitzer die Benachrichtigungen für ein Mitglied der Apple-Familienfreigabe pausieren. Demnach gibt es keine Benachrichtigungen „Ein fremder AirTag bewegt sich mit dir“.

Nur mit iOS 14.5 kompatibel

Wenn ein AirTag verloren geht, ist man darauf angewiesen, dass die Apple-Community mindestens iOS 14.5 installiert hat. Nur mit iOS 14.5 können iPhones mit den AirTags kommunizieren und so anonym den Standort eines verloren gegangenen AirTag weitergeben.