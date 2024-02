Akku im iPhone 15 plötzlich deutlich besser als gedacht

Bisher hat Apple angegeben, dass die Akkus in den iPhone 15-Modellen so ausgelegt sind, dass sie unter idealen Bedingungen nach 500 vollständigen Ladezyklen 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität behalten. Neue Tests haben aber gezeigt, dass die Akkus im iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max besser sind – sogar doppelt so gut wie angenommen.

Jetzt teilt das Unternehmen gegenüber 9to5Mac mit, dass das iPhone 15 bei 1.000 vollständigen Ladezyklen 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität beibehalten kann. Jüngste Tests sollen das bestätigen, genaue Angaben zu dem Verfahren macht Apple aber nicht. Was Apple damit meint? „Die maximale Batteriekapazität misst die Kapazität der Gerätebatterie im Vergleich zum Zeitpunkt, als sie neu war. Die Kapazität eines Akkus nimmt ab, wenn er chemisch altert, was zu einer geringeren Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen führen kann. Je nachdem, wie viel Zeit zwischen der Herstellung des iPhone und seiner Aktivierung verstrichen ist, kann die Batteriekapazität etwas weniger als 100 Prozent betragen.“

Solltet ihr also ein iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max im Einsatz haben, könnte es länger dauern, bis die Batteriekapazität in eurem iPhone sinkt. Mein iPhone 15 Pro Max hat noch die maximale Kapazität mit 100 Prozent. Nachlesen könnt ihr das in den Einstellungen → Batteriezustand & Ladevorgang.

Mehr Akku-Infos in iOS 17.4

Falls ihr die Beta-Version von iOS 17.4 nutzt, heißt das Menü nur noch Batteriezustand. Außerdem hat Apple in der vierten Beta-Version Änderungen vorgenommen, für iPhone 15-Modelle wird die Anzahl der Ladezyklen, das Herstellungsdatum und die erste Verwendung angezeigt. Diese Infos musste man sonst über Einstellungen → Allgemein → Info abrufen.