Alexa-Steckdose von Teckin im 4er-Set für nur 30,59 Euro

Ihr wollt eine Kaffeemaschine, euren Fernseher oder eine Lampe per Alexa oder Google Assistant ansteuern? Dann könnt ihr heute den Zwischenstecker von Teckin günstiger kaufen. Als Tagesangebot kostet das 4er Set nur 30,95 Euro (Amazon-Link) – pro Stück zahlt ihr also nur 7,74 Euro.

Der Zwischenstecker von Teckin ist etwas größer als der der Konkurrenz. Steuerbar ist er mit Alexa und Google Assistant, HomeKit gibt es hier nicht. Er muss in ein 2,4 GHz WLAN eingebunden werden. In der Teckin-App könnt ihr zudem einen Energieverbrauch einsehen oder Timer und Zeitpläne anlegen. Per Sprachkommando könnt ihr die Steckdose ansteuern: “Alexa, schalte den Fernseher ein.”