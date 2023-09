„All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar“ ab heute bei Prime Video

Fußball-Fans erinnern sich wohl nicht so gerne an die Weltmeisterschaft in Katar. Die deutsche Mannschaft ist schon in der Vorrunde ausgeschieden, dennoch hat Prime Video eine vierteilige Dokumentation angefertigt, die exklusive Einblicke hinter die Kulissen erlaubt. „All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar“ (Amazon-Link) begleitet die deutsche Nationalmannschaft vor und während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar nicht nur bei den Spielen, sondern ist auch während den Spielvorbereitungen, beim Training und in der Kabine hautnah dabei.

„Gerne hätten wir den Fans eine Erfolgsgeschichte geboten. Doch bei dieser WM in Katar hatten wir als Mannschaft mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen und haben sportlich enttäuscht“, so Bundestrainer Hansi Flick. „Die Doku zeigt eindrücklich, wie wir die besondere Situation in Katar erlebt haben und bietet authentische Einblicke in unser Teambasecamp, die Besprechungen und unsere Arbeit auf dem Platz.“

