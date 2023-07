Angebot: Apple Pencil 2 für 109 Euro, Apple Pencil 1 für 94,99 Euro

Im Apple Online Store sind Rabatte ausgeschlossen. Auf Amazon werden Apple-Produkte hingegen mit Nachlass verkauft, unter anderem gibt es den Apple Pencil der 1. und 2. Generation quasi dauerhaft günstiger – und günstiger geht es im Moment nicht.

Der Apple Pencil der zweiten Generation (Amazon-Link) ist mit dem iPad Pro 11 Zoll (ab 1. Generation) sowie dem iPad Pro 12,9 Zoll (ab 3. Generation) sowie dem iPad Air (ab 4. Generation) sowie dem iPad mini (6. Generation) kompatibel. Im Gegensatz zum ersten Apple Pencil wird er nicht mit einem Lightning-Stecker geladen, sondern einfach magnetisch an die Seite des iPads geheftet.

Der Apple Pencil 2 kommt im Gegensatz zu seinem Vorgänger in einem matten Finish daher und bietet erstmals eine flache Touch-Fläche. Per Touch-Geste kann man so zum Beispiel zwischen dem letzten Werkzeug und dem Radiergummi wechseln, weitere Einstellungen sind möglich. Außerdem kann der Apple Pencil erkennen, wie ihr ihn auf dem Display ansetzt:

Der Apple Pencil 2 kostet bei Amazon nur 109 Euro statt wie bei Apple 149 Euro.

Apple Pencil 1. Generation für 94,99 Euro

Der Apple Pencil der ersten Generation (Amazon-Link) bietet nicht ganz so viele Funktionen und muss umständlich per Lightning am iPhone oder iPad geladen werden – oder mit dem mitgelieferten USB-C Adapter. Wer aber auf das Original setzen möchte und ein älteres Gerät im Einsatz hat, kann auch hier etwas günstiger zuschlagen. Statt 119 Euro werden über Amazon nur 94,99 Euro fällig.

Der Apple Pencil 1 ist mit dem 9,7″ iPad Pro, 10,5″ iPad Pro, 12,9″ iPad Pro (1. und 2. Generation), iPad Air 3, iPad (6. bis 10. Generation) und dem iPad mini 5 kompatibel.

